Must-do deze kerstvakantie: leef je uit met tie-dye

Goed Gevoel Minichirur­gie is het nieuwe plastische chirurgie: “Vandaag is vooral zelfbeeld en zelfzorg, in plaats van antiaging belangrijk”

22 november Adieu facelift. Byebye neuscorrectie. Zware plastische chirurgie is out. Kleine, niet-invasieve ingrepen zijn in. Maar wat moeten we daar precies onder verstaan? “Wie in de jaren tachtig of negentig een ingreep onderging, moest zich daarna drie weken schuilhouden in een of andere Zwitserse kliniek. Je wandelde volledig anders buiten dan dat je aangekomen was. Vandaag zijn zulke zware ingrepen een zeldzaamheid.”