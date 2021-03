Mountainbiken met het hele gezin: Sport Vlaanderen lanceert 85 kindvriendelijke routes

We zien Paris Hilton zoals nooit tevoren in nieuwste campagne van Lanvin: “Ik ben klaar om mezelf te zijn”

19 maart Paris Hilton, de originele influencer, laat zich van een geheel nieuwe kant zien. We kennen het inmiddels 40-jarige model van haar glamoureuze, vaak roze en met glitters en edelstenen bezette outfits. In de nieuwste campagne van Lanvin voor de lente schittert ze niet door een overdosis diamanten, maar door klasse. “Het is de eerste keer dat ik mij helemaal ontdaan heb van al die extra’s, en gewoon natuurlijk ben”, vertelt Paris over de shoot.