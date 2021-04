Mooi weer dit weekend! Super-de-luxe picknicken en 6 andere tips om er het beste van te maken

1. ONTSPOORDE KATE WINSLET

In de nacht van zondag 25 april worden de Oscars uitgereikt. Geen Kate Winslet bij de genomineerden, maar je kan haar wel aan het werk zien in de zevendelige serie Mare of Easttown . En hoe! De Britse actrice haalt alles uit de kast om een getroubleerde moordrechercheur neer te zetten.

2. DINEREN IN EEN SERRE

In Amsterdam kon je al in het begin van de coronacrisis dineren met je bubbel in een miniserre, als alternatief voor gesloten restaurants. Nu is er met Serre een gelijkaardig pop-upconcept in ons land. Zij zetten aan het kasteel van Ooidonk, dicht bij Deinze, tien kassen neer. Een topchef zorgt voor de lunch of het diner met een zesgangenmenu. Vanaf 8 mei – als de terrassen open gaan als voorzien – kan je er met je gezelschap (er is in principe plaats tot zes personen) genieten van de natuur en een culinaire topervaring. Vanaf de zomer zal je ook een serre en de bijbehorende beleving kunnen boeken voor bij je thuis.