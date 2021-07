Momiji (13) is eerste vrouwelijke kampioene Olympisch skateboarden, ook bij Belgische meisjes is de sport steeds populairder. “Vroeger voelde ik mij geïntimideerd, nu zie ik geen onderscheid meer”

“Ik dacht niet dat ik kon winnen, maar iedereen juichte me toe dus ik ben blij dat het me gelukt is”, vertelde Momiji Nishiya aan de South China Morning Post. “Ik maakte me niet al te veel zorgen over het behalen van een medaille. Maar het zou leuk zijn als ik er een zou halen”, voegde ze eraan toe. Tegen Insider zei ze ook nog dat de Spelen voor haar qua spanning niet zo veel verschilden van andere wedstrijden waaraan ze eerder meedeed. Toch gaat ze met de indrukwekkende prestatie tweemaal de geschiedenisboeken in. Als jongste persoon van Japanse afkomst met een gouden medaille op de Olympische Spelen én als de eerste vrouwelijke Olympische kampioen skateboarden.

Straatleven

“De eerste jaren waarin ik in skateparken kwam, was ik altijd het enige meisje. Nu is dat niet meer zo. In totaal ken ik een stuk of vijfentwintig à dertig meisjes die skateboarden in Brussel, en dat was drie jaar geleden echt niet het geval. De populariteit van skaten bij meisjes is enorm gestegen. Vroeger voelde ik mij ook geïntimideerd in het skatepark, omdat ik er nog niet zo goed in was. Maar ondertussen zie ik geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen.”