Moestuinieren of de nieuwe Lana Del Rey: 7 tips voor een oppeppend weekend

Er komen zonnigere tijden aan, maar dat is nog even afwachten. Er komen betere coronacijfers aan, maar ook dat is nog even afwachten. Nood aan een mentale oppepper dit weekend, om al dat afwachten te verzachten? Met deze zeven tips maak je het beste van nú.

1. Dromen van reizen

Ook al is het verboden om op vakantie te gaan over de grenzen, reisblogs doen het uitzonderlijk goed. Niet onlogisch, we hebben allemaal wat escapisme nodig. We dromen weg naar al die mooie ­bestemmingen en zetten ze op onze bucketlist. Onlangs werden de ­Belgian Travel Blog Awards uitgereikt en als grote winnaar kwam Along Came an Elephant uit de bus. Zij wonnen de publieksprijs en gingen aan de haal met de Best Lifestyle Story Award voor hun artikel over unieke logeerplekjes in Zuid-Namibië, zoals de Kanaan Desert Retreat in de Namibwoestijn (foto). Op hun blog verkopen de bezielers Marlo Delforge en Kristof Oliviers ook foto’s van hun trips.

alongcameanelephant.com



2. Jezelf pamperen

Me-time in de badkamer verzekerd met de Cose-collectie van Bertrand Lejoly. Bijna elk stuk kan je ook gebruiken op de eettafel of als opbergdoosje.

Vanaf 12,95 euro per item, serax.com.

3. In de countryclub

We hebben er lang op moeten wachten – door de pandemie werd de release maandenlang uitgesteld – maar nu is het zover. Chemtrails Over The Country Club, het zevende studioalbum van de Amerikaanse Lana Del Rey, is opnieuw een display voor haar rijke stem.

Via o.a. Spotify, Deezer en Apple Music.

4. Plant aan huis

Gedaan met puzzelen hoe je een plant in de auto krijgt of ze meezeulen door de stad. I Plant You brengt jouw plant met pot gratis aan huis. Voorlopig alleen in Mechelen, Antwerpen en Gent. Andere steden volgen binnenkort.

shop.iplantyou.be



5. Buiten loungen

Het ziet ernaar uit dat ons sociale leven de komende weken vooral in de openlucht zal opbloeien. Op mooi weer kan je alleen maar hopen, al de rest heb je zelf in de hand. Maak het gezellig en ga voor 100% Belgisch tuinmeubilair. Ethnicraft brengt voor het eerst een outdoorcollectie uit.

2.669 euro, ethnicraft.com.

6. Ander paar sokken

21 maart is Werelddownsyndroomdag. Trek die dag twee verschillende sokken aan, toon zo dat anders zijn dik oké is en post een foto met de hashtag #steunkousen. Down the road-presentator Dieter Coppens ontwierp er voor het goede doel.

Vanaf 4,99 euro, veritas.be.

7. Eigen kweek

De boeken over moestuinieren schieten als paddenstoelen uit de grond. Zelf je groenten telen is dan ook duurzaam, ontspannend en makkelijker dan je denkt.

25 euro, Kosmos Uitgevers.

