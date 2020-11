Minichirurgie is het nieuwe plastische chirurgie: “Vandaag is vooral zelfbeeld en zelfzorg, in plaats van antiaging belangrijk”

Redactrice Sophie: “Het is zaterdagmiddag en we mogen weer met z’n tweeën gaan winkelen. Naast mij in het pashokje genieten twee vriendinnen van het shoppen. ‘Je mag je mondmasker in het pashokje afdoen hoor,’ hoor ik de een zeggen. Ik heb zo mijn twijfels of dat klopt, en de vriendin ook. Zij het om een andere reden. ‘Weet ik,’ klinkt het, ‘maar ik heb net mijn lippen laten doen en ze zijn nog zo opgezwollen.’ Goddank ben ik slechts een luistervink en geen deel van de conversatie, want ik sta even met mijn mond vol tanden. Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Terwijl jij en ik die maskers dagelijks vervloeken, zijn er anderen stiekem in hun nopjes met de mondkapjesplicht en thuiswerknorm.”