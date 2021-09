“Met zowel de zon als planeet Mars in je teken, ontbreekt het je niet aan energie.” Jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week verloopt relaxter dan verwacht, Ram. Dat stelt je in staat tijd voor jezelf of je hobby’s te nemen. Heb je een vriend(in) of kennis lang niet gesproken, neem dan contact op om af te spreken, daar is het nu een toptijd voor. Wacht je op een reactie, dan kan dat helaas nog even op zich laten wachten.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt soms grillig en onvoorspelbaar voor je, Stier. Hoewel je dat soms lastig vindt, word je wel uitgedaagd en vinden er tegelijkertijd positieve wendingen plaats. Hoe dan ook, zowel zakelijk als privé wordt dit een interessante week. Je boekt in ieder geval vooruitgang en toffe resultaten. Probeer er iets meer van te genieten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je kunt deze week snel afgeleid zijn met dromerige planeet Neptunus aan je zijde. Je loopt regelmatig met je hoofd in de wolken of je gedachten dwalen af. Neem vaker een pauze tussen belangrijke taken of projecten, dan kun je je daarna weer beter focussen. Van de andere kant barst je van de ideeën en inspiratie en dat is superfijn.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Maak je op voor een aantal toffe verrassingen, Kreeft. Dat kan met je job en met je liefdesleven te maken hebben. Heb je deze week een strakke planning, laat deze dan los. Het verloopt waarschijnlijk toch anders dan je in gedachten hebt. Wanneer je de controle durft los te laten, wordt de week juist top. Probeer het eens!

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je job of studie kan deze week behoorlijk uitdagend zijn, Leeuw. Hoewel je normaal gesproken altijd wel een oplossing hebt voor problemen, valt dat nu een beetje tegen. Het kan helpen advies in te winnen of een collega om hulp te vragen, dan kun je tenminste weer positief vooruit. Ergens dieper induiken kan eveneens helpen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Met zowel de zon als planeet Mars in je teken, ontbreekt het je niet aan energie, Maagd. Je bent enthousiast en impulsief en hierdoor ben je steeds in beweging. Let op dat je niet over je grenzen heengaat, anders ben je tegen het weekend volledig uitgeput. Doseer je energie door pauzes in te lassen of een uurtje niets te doen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Vooral op sociaal vlak wordt dit een topweek voor je, Weegschaal. Staan er feestjes, evenementen of borrels gepland, dan wordt het supergezellig. Verder is dit een goede week om als single op stap te gaan of te gaan daten. Je hebt de juiste planeten in je teken staan, voor een tof gesprek of romantische match.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Tussen jou en je lief kunnen de nodige irritaties ontstaan, zeker wanneer je te weinig je eigen ding kunt doen. Je vrijheid en onafhankelijkheid is nu ontzettend belangrijk voor je. Je kunt dat beter aangeven, dan is het voor je wederhelft in ieder geval duidelijk. Daarmee voorkom je ruzie en discussies. Neem daarnaast niet te veel hooi op je vork.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je energielevel is laag en dat is voor jou als vuurteken zeer frustrerend deze week. Je hebt van alles op je to-do lijstje staan, waar je eigenlijk te moe voor bent. Ben minder streng voor jezelf en stel niet urgente afspraken uit. Hierdoor creëer je meer rust in je week en kom je weer tot jezelf.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week vliegt voorbij, Steenbok. Er gebeurt iedere dag wel iets en op je werk liggen de nodige taken en uitdagingen op je te wachten. Gelukkig beschik je over de nodige energie en enthousiasme om het allemaal aan te kunnen. Maak in het weekend wel tijd vrij voor je lief, afspraken met vriendinnen of een andere vorm van ontspanning.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je budget baart je regelmatig zorgen, Waterman. Je hebt minder te besteden dan gedacht of je krijgt te maken met een onverwachte rekening. Raak niet meteen in paniek, er zijn altijd oplossingen te bedenken. Misschien is uitstel mogelijk of kan een vriend(in) of familielid je uit de brand helpen. De kans is groot, dat het doe dan ook opgelost wordt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Reken op een hectische week, waarin veel gebeurt, Vissen. Niet alleen op school of op je werk, ook op sociaal vlak. Zo kun je een date hebben of je hoort verrassend nieuws in je vriendengroep of familiekring. Wat het ook is, het houdt je gemoederen flink bezig. Een luisterend oor bieden is al genoeg, meer hoef je niet te doen.