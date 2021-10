“Met vurige planeet Mars aan je zijde kun je moeilijk stilzitten”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je gezondheid heeft extra aandacht nodig, Ram. Een verkoudheid of griepje ligt op de loer, dus werken aan je weerstand is een goed idee. Leg op school of op je werk de lat niet te hoog, dat is niet nodig en dit vergt nu gewoon te veel van je. Doe je werk in je eigen tempo en relax regelmatig.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er kunnen deze week verrassende ontwikkelingen zijn, Stier. Planeet Uranus maakt de week een tikkeltje onvoorspelbaar, dus niet alles zal volgens plan verlopen. Dat hoeft overigens niet altijd slecht te zijn, integendeel! Wanneer je ervoor open staat, kun je toffe dingen meemaken en mooie kansen aangereikt krijgen. Ben hier dus alert op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit goed in je vel en in een lekkere flow, Tweelingen. Let wel op je energielevel, zorg dat deze in balans blijft. Dat doe je door niet te veel hooi op je vork te nemen en naast je job of studie, tijd in te plannen voor hobby’s of ontspanning. Dan staat je een superfijne week te wachten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Voor je gevoel kom je niet echt vooruit, Kreeft. Je hebt wel plannen en ideeën, alleen komt het er steeds niet van. Soms heb je geen tijd, de andere keer krijg je geen medewerking. Probeer hier niet moedeloos van te worden. Dit zegt niets over je ideeën, het is eerder niet de juiste tijd. Wacht op een beter moment.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week extra veel behoefte om actief of ondernemend bezig te zijn, Leeuw. Met vurige planeet Mars aan je zijde, kun je moeilijk stilzitten en popel je om met diverse plannen aan de slag te gaan. Helaas gaat het allemaal niet zo snel als je zou willen, houd hier rekening mee. Alles op z’n tijd.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je weet je energie prima te verdelen deze week. Dat is niet alleen handig op je werk, ook thuis komt dit goed van pas. Je bent in staat de boel de boel te laten en te relaxen en dat kost je normaal gesproken veel moeite. Dan moet alles eerst opgeruimd of schoongemaakt zijn, voordat je jezelf een moment rust gunt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt een toffe en tegelijkertijd hectische week, Weegschaal. Zeker wanneer je deze week jarig bent, kom je niet bepaald aan jezelf toe. Gelukkig wordt het wel gezellig en valt er veel te lachen en dat maakt veel goed. Dit is een prima week voor spontane acties en impulsieve ideeën, zolang je niet overdrijft natuurlijk.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vooral op liefdesvlak kan dit een pittige en uitdagende week worden, Schorpioen. Je wordt op een onaangename wijze verrast of er ontstaat ruzie uit het niets. Dit vergt geduld en een goed gesprek. Neem daar deze week de tijd voor, voordat de issues een geheel eigen leven gaan leiden. Praat niet alleen, probeer ook te luisteren.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week verloopt vrij vlotjes voor je, Boogschutter. Het wordt niet saai, maar er gebeurt ook niet echt iets spannends. Je zit in een flow, waarin je vooral gedaan krijgt wat je wilt doen en dat is natuurlijk prima. Dat betekent namelijk ook geen problemen of vervelende issues. De week is in balans.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ook voor jou is het goed om met je weerstand aan de slag te gaan om een verkoudheid of griepje te voorkomen. Zorg vooral voor voldoende rust en probeer stress te vermijden. Eet gevarieerd en gezond en drink voldoende water, dan kom je al een heel eind. Ontspanning op z’n tijd is daarbij een must.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Doordat er momenteel veel planeten retrograde lopen, krijg je niet alles voor elkaar wat je graag zou willen. Er wordt geduld van je gevraagd en dat is niet altijd gemakkelijk. Vooral omdat jij helder hebt hoe je het wilt en je daar volledig voor inzet. Toch valt er nu weinig te forceren, bespaar je dus de energie.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week een tikkeltje doelloos en rusteloos zijn, Vissen. Het is belangrijk dat je positieve afleiding zoekt. Bel een goede vriend(in)of ga met een creatief project aan de slag. Dat is voor jou een goede manier om tot jezelf te komen, te focussen en de rust in jezelf te vinden. Probeer het maar eens.