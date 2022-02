Meesterlijk oplichten en de vagina als muze: 5 tips die dit regenachtig weekend toch nog de moeite maken

Het weekend staat in de startblokken. Nog niks gepland? Dan geven we je de nodige inspiratie. Huismussen kunnen in de zetel kruipen met een doos popcorn om de serie van het moment te bekijken. Of droom weg bij een boek over de beste wandelingen langs de Atlantische kustlijn. Mag het wat ... specialer? Dan is er een expo over vagina’s.

1. Lopen langs de kust

Waar ook ter wereld staan strand en zee voor ontspanning. Ook in het prachtige reisboek Follow The Coast is dat het opzet, al is het dan al lopend langs de Atlantische kust. Van Knokke tot San Sebastian in Baskenland. De hele Europese kust aflopen in estafettevorm, telkens in delen (Stages) van 100 kilometer die je als team of in je eentje moet afleggen binnen de 24 uur. De missie en ambitie van het Belgische project Mare Nostrum zijn niet min.

Intussen zijn de eerste 4.600 kilometers afgelegd, langs de bloedmooie en afwisselende Atlantische kustlijn. Het leverde prachtige foto’s op voor het boek Follow The Coast. Met daarin het verhaal van de moedige estafettelopers maar vooral een opsomming van de mooiste plekjes, beste wandelingen en gezelligste dorpjes per Stage. Dat gaat van het Zwin en de Hoge Blekker in ons land, tot de wijngaarden van Bordeaux en de vissersdorpen in Baskenland. Perfect om ter plekke de loopschoenen aan te trekken (of niet).

Meer info online, 45 euro, Lannoo.

2. Vuil spel in New York

Hotels en boetieks oplichten om met hun geld de rijke socialite uit te hangen. Anna Sorokin was er meesterlijk in, tot het fout liep. Inventing Anna is de verfilming van haar levensverhaal.

Te zien op Netflix.

3. (Reis)Herinneringen

Van memorabele momenten maak je best een foto, of het is niet gebeurd. De mini Evo is een hybride instantcamera met een analoog design en digitale technologie. Uniek zijn de tien filmeffectfilters en de tien lensmodi.

Meer info vind je online, 199,99 euro.

4. Monumentaal

Kwetsbaarheid is kracht. Dat weet ook Anna Rune, die in 2015 De Beste Singer-Songwriter van Nederland won. Haar album For Monumental People is een ode aan de mensen die haar hielpen tijdens haar eetstoornis en haar mentale herstel. Op 3 maart staat ze in De Casino in Sint-Niklaas – haar thuisstad.

Meer info vind je online.

5. De vagina als kunstvorm

Er hangt nog te veel schaamte en taboe rond het vrouwelijke geslachtsorgaan. Nergens voor nodig, volgens het Belgische naaktmodel Marisa Papen. Voor haar nieuwe project gaf ze zichzelf in close-up bloot én vroeg ze 13 kunstenaars om werken te maken met de vagina als muze.

Meer info vind je online.

