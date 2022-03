Mediteren én koken met BV’s: 5 tips voor een rustgevend weekend

1. Mediteren met Evi Hanssen en co.

Sneaky zijn is niet altijd positief – zoals stiekem snoepen of achter de rug over anderen roddelen. Maar het kan ook een meerwaarde zijn in je leven. Door bijvoorbeeld sneaky meditaties in je leven in te lassen, zonder dat iemand dat doorheeft.

Mediteren hoef je niet altijd op een matje thuis te doen. Het kan al wandelend, onder de douche of zelfs tijdens de grootste energievreter aller tijden, in de file. En meer dan negen minuutjes heb je daarvoor niet nodig. Dat is genoeg om je gedachten te resetten en je batterijen op te laden, volgens de drie dames achter de succesvolle meditatiechallenges ‘Nog 9 Minuten’.

In een nieuwe podcastreeks loodsen actrices Evi Hanssen en Hilde De Baerdemaeker en gezondheidsdeskundige Jutta Borms je in 21 gratis afleveringen met hun bekende stemmen door de sneaky meditaties. En ze dagen je uit om nog tot 21 maart mee te doen met de #sneakymeditatiechallenge. Net op tijd, want met alle geopolitieke crisissen, gepieker en stress dat dat met zich meebrengt, is je focus verleggen op positieve gedachten belangrijker dan ooit. Alleen jammer dat een oorlog niet in negen minuten opgelost kan worden.

Meer informatie op nognegenminuten.be.

2. #plekvrij

Actueler kan een boek niet zijn. ‘Blinde Hyena’ van de in Hasselt geboren Jos Dewit is een knappe roadnovel over een staatloze, jonge vluchteling die terechtkomt in een uitzichtloos, illegaal bestaan.



Blinde Hyena, 21,99 euro, Houtekiet.

3. Elfmaal koppeltherapie

Onze huisseksuoloog Wim Slabbinck krijgt er ‘concurrentie’ bij. In de komische tv-serie ‘Couples Therapy’ gaan elf koppels in relatietherapie. TikTok-fenomeen Nicolas Caeyers speelt telkens de helft van het paar, in een ander typetje. Tine Embrechts is de seksuologe van dienst.

Nu op Streamz.



4. Kom proeven met Wim Lybaert

Onze favoriete moestuinier gaat op 19 maart in gesprek met Sandra Bekkari en kookt samen met haar een gerecht. Het is maar een van de 65 activiteiten in het kader van FAAR, het nieuwe Oostendse non-fictie boekenfestival.

FAAR van 17 t.e.m. 20 maart. Meer informatie op Faar-oostende.be.

5. Stoel met gaten

We kregen al een voorproefje van het lentezonnetje. Dat smaakt naar meer. Bereid je helemaal voor op lange dagen buiten met de Balcony Lounge Chair van de designbroers Ronan en Erwan Bouroullec. Hij is er ook met armleuningen.



Balcony Lounge Chair, 275 euro, Hay via misterdesign.be.