Mattel krijgt de wind van voren na ‘inclusieve’ collectie ter ere van Olympische Spelen zonder Aziatische pop

Speelgoed­be­drijf Mattel brengt een barbiepop uit geïnspi­reerd op atleet Naomi Osaka

13 juli Barbie Naomi draagt een Nike-tennisjurkje, blauwe sneakers en haar Yonex-tennisracket, een look geïnspireerd op Osaka’s outfit tijdens het Australian Open toernooi in 2020. In 2019, maakte speelgoedbedrijf Mattel al eerder een Barbie van Osaka, maar dan ter ere van de zestigste verjaardag van het speelgoedmerk. De nieuwste pop is onderdeel van de rolmodel-serie, waarvoor figuren worden gekozen met een voorbeeldfunctie.