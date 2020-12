Make 2021 sexy again: deze kalender is sexy, inclusief én je steunt er sekswerkers mee

Make 2021 sexy again

Het project is bedoeld als speelse reactie op de klassieke sexy kalenders waarbij inclusiviteit doorgaans ver te zoeken is. In dit exemplaar vind je kunstige foto’s met een uitdagend kantje, van allerlei verschillende soorten modellen in verschillende vormen, kleuren en maten. De ‘Make 2021 Sexy Again’ kalender wordt digitaal verkocht via de ILA Foundation webshop en de opbrengsten gaan naar de non-profit organisatie UTSOPI Vzw, een vereniging die sekswerkers organiseert voor onafhankelijkheid, ongeacht hun geslacht of leeftijd. Het doel van de kalender is om de definitie van sexy breder en inclusiever te maken, kunst bij mensen in huis te brengen en tegelijkertijd geld in te zamelen voor sekswerkers in België, wiens inkomens dramatisch daalden als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis.