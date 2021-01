MAC Cosmetics haalt inspiratie bij David Bowie en komt met eerste genderfluïde make-up collectie ooit

Hoewel mannen die make-up dragen iets van alle tijden is - kijk maar naar iconen zoals Mick Jagger en David Bowie - werd make-up tot nog voor kort gelabeld als enkel voor vrouwen. Daar brengt MAC Cosmetics nu verandering in door hun allereerste genderfluïde make-uplijn ooit te lanceren. De collectie kwam tot stand in samenwerking met opkomende mode-ontwerper Harris Reed, die al samenwerkte met Harry Styles en Miley Cyrus. “We zeggen vaarwel aan label of regels over wat mannen, vrouwen en genderfluïde individuen wel of niet mogen doen”, aldus Reed.

De verpakking en make-up is geïnspireerd op de Romantische stijl uit de Renaissance, met Victoriaans zachtroze en glam rock metallic tinten. “De lijn bevat geen borstels of tubes, het is de bedoeling dat je vrij experimenteert met de producten en je vingers gebruikt“, schrijft Reed over de samenwerking op zijn Instagrampagina. “Gebruik lippenstift als blush of breng oogschaduw aan op je haarlijn. Kortom, maak je eigen schoonheidsregels, want al de rest doet er niet toe.”

Gemaquilleerde mannen

Doorheen de geschiedenis hebben er al heel wat mannen met make-up in de spotlight gestaan. Denk maar aan David Bowie, Iggy Pop, Mick Jagger en Ozzy Osbourne in de seventies. Of Prince en Marilyn Manson in de jaren negentig. Ook recent zien we die tendens meer en meer opkomen.“Make-up voor mannen is niet per se nieuw”, vertelt beautyredactrice Sophie Vereycken. “Denk aan David Beckham die in 2019 met groene oogschaduw op de cover van Love Magazine prijkte, of Harry Styles die wereldwijd het nieuws haalde met zijn gelakte nagels.“

“Er verandert duidelijk iets in de cosmeticawereld en heel wat merken speelden daar al op in. De voorbije twee jaar kwamen verschillende merken met collecties voor mannen. Leuk, maar het zette de opdeling tussen mannen en vrouwen opnieuw in de verf. Waar vrouwen kunnen kiezen uit de mooiste lipsticks en felste oogschaduwkleuren, moesten mannen het doen met een beetje concealer, een matterend poeder en - in het uitzonderlijkste geval - een wenkbrauwpotlood.”

“Dat dekt de lading niet meer in 2021", vervolgt Vereycken. “We leven in een superdiverse samenleving, waarin identiteit een soort van spectrum is. Zelfs de grootste machoman heeft misschien thuis drie katten rondlopen, een parfumverzameling of millennial pink beddengoed. Identiteit is geen kwestie van 0 versus 100, maar een gelaagd concept. Precies die gelaagdheid misten we in de cosmetica-industrie, en dat maakt de lancering van MAC zo mooi: het is geen collectie voor mannen of voor vrouwen, voor jong of oud, voor wit of zwart. Het is een collectie voor iedereen die van make-up houdt. Simple comme bonjour, en zo simpel zou het eigenlijk altijd moeten zijn.”

Jezelf definiëren

Dat het populaire make-upmerk de Brits-Amerikaanse Reed - die zelf genderfluïde is - koos voor de samenwerking, is geen verrassing. Als opkomend ontwerper mocht hij Harry Styles kleden voor de - eerste mannelijke - cover van Vogue en Miley Cyrus droeg laarzen van hem op de voorpagina van het decembernummer van Rolling Stone. “Na twee jaar ontwikkelen, creëeren, ontwerpen, reizen, huilen, lachen en mijzelf dagelijks knijpen om te zien of ik niet droom, onthul ik een van mijn grootste prestaties ooit: de Harris Reed X MAC Cosmetics collectie, de eerste fluïde collectie in de geschiedenis van MAC”, schrijft hij op zijn Instagrampagina.

“Dit is voor alle queer kinderen op de speelplaats met de lippenstift van hun moeder in hun achterzak, nerveus om volledig te zijn wie ik wist dat ik kon zijn. (...) Ik heb zo veel geleerd sindsdien, de wereld definieert geen normen voor schoonheid, kracht of macht... Wij doen dat zelf. Wij schrijven ons eigen verhaal. Eindelijk is de dag aangebroken. Ik heb het allemaal gedaan voor dat kleine kind en alle anderen in de wereld. Dit gaat om zelf definiëren hoe jij eruit wil zien voor de wereld.”

De collectie zal wereldwijd verkrijgbaar zijn vanaf 18 februari.