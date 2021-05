Maar 9 vrouwelijke kandidaten op de Koningin Elisabethwedstrijd dit jaar. Pianistes Marie (27) en Sylvia (71): “Na concerten hoor ik vaak: ‘proficiat, je speelde als een man’”

Marie (27) begon met pianospelen toen ze vier jaar oud was. Volgende week zal ze op Canvas live commentaar geven op de Koningin Elisabethwedstrijd, samen met Katelijne Boon, een van de presentatrices. “Ik was verbaasd om te zien hoe weinig vrouwen er dit jaar in de jury zitten. In totaal zitten er maar twee vrouwen tussen de dertien juryleden, terwijl genoeg andere vrouwen ook een interessante mening hebben. Zou dat iets zijn waar het Elisabethconcours zelf geen rekening mee houdt, vraag ik me af? Ik was ook geshockeerd om te zien hoe weinig vrouwen geselecteerd zijn voor de wedstrijd zelf: negen, tegenover negenenveertig mannen. Daardoor lijkt het alsof wij niet goed genoeg zijn, terwijl dat bullshit is.”