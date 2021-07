Luisteren naar het lied van planten? Het kan door innovatief apparaat

Momiji (13) is eerste vrouwelij­ke kampioene Olympisch skateboar­den, ook bij Belgische meisjes is de sport steeds populair­der. “Vroeger voelde ik mij geïntimi­deerd, nu zie ik geen onder­scheid meer”

28 juli Amper 13 jaar oud is de Japanse Momiji Nishiya, maar ze is nu al een echte badass. Zij mag zich de eerste vrouw ooit noemen die de gouden medaille in skateboarden wint op de Olympische Spelen. Bewonderenswaardig. Ook bij ons jagen steeds meer meisjes de atypische droom om te skaten na, zoals de 19-jarige Vicky. “Vroeger was ik altijd het enige meisje in skateparken. Nu is dat niet meer zo.”