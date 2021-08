“Lucky planet Jupiter is je nog steeds gunstig gezind”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt zin in de week die voor je ligt, Ram. Of je nu (weer) aan het werk gaat, start met je studie of vakantie hebt, je kijkt er positief tegenaan. Je hebt in ieder geval de wind in de rug en het zit op alle fronten mee. Ook ontbreekt het je niet aan energie en dat is superfijn.

Stier 22-4 t/m 21-5

Helaas verloopt de week niet altijd zoals je graag zou willen, Stier. De planning wordt in de war gegooid of er komt te veel werk op je bordje te liggen. Het is belangrijk dat je aangeeft wanneer je overloopt, laat het niet zover komen. Niet alles is jouw verantwoordelijkheid en om hulp vragen is geen schande.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Nog steeds is lucky planet Jupiter je gunstig gezind. Dat merk je aan de positieve flow waar je ook deze week weer in zit en aan je energielevel. Je boekt met gemak positieve resultaten en ook financieel zit het mee. Momenten die je spendeert met je lief, vrienden of familie zijn super, waardoor je een topweek hebt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Er staat je sinds lange tijd echt een relaxte week te wachten, Kreeft. Of je nu vrij bent of niet, er gebeurt weinig en je hebt tijd genoeg voor jezelf, je lief of je hobby’s. Denk er niet te veel over na, geniet er juist van. Laad je batterij op, zodat je er tijdens drukke weken weer volop tegenaan kunt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Helaas wil je deze week meer dan je fysiek aankunt, Leeuw. Dat kan aan je energielevel liggen of je bent ziek of niet fit. Je hebt daar echt moeite mee en het liefst dwing je jezelf door te gaan. Doe dat niet, daar ondervindt vooral jij last van. Doe wat echt niet kan blijven liggen en stel de rest uit.

Maagd 24-8 t/m 22-9

In je manier van communiceren kun je komende week een tikkeltje hard en direct zijn, Maagd. Soms is dat nodig en bereik je daar de beoogde resultaten mee. Soms is het minder wenselijk, bijvoorbeeld wanneer je in gesprek bent met je lief of een vriendin. Probeer dan iets milder en subtieler te zijn.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met planeten Venus en Jupiter aan je zijde, ziet het er deze week zowel op liefdesvlak als wat budget betreft prima uit. Je kunt doen waar je zin in hebt en de kans dat je verliefd wordt of mooie momenten beleeft met je lief, is groot. Geniet van deze heerlijke week, het zorgt voor positieve energie.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Nog steeds maakt planeet Jupiter het je niet gemakkelijk, Schorpioen. Misschien ben je herstellende van een ziekte of blessure of kamp je met een laag energielevel. Wat het ook is, blijf goed voor jezelf zorgen en forceer niets. Des te sneller gaat het over en kun je weer met volle kracht vooruit. Nog even geduld dus.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Heb je deze week een belangrijk gesprek of een uitdagende taak, dan hoef je je daar geen zorgen over te maken, Boogschutter. Met je eigen planeet Jupiter aan je zijde, ontbreekt het je niet aan zelfvertrouwen en kom je krachtig en zelfbewust over. Een ideale mix voor succes en positieve resultaten. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt rustig en vrij voorspelbaar, Steenbok. Dat vind je prima, op die manier kun je er zelf een invulling aan geven. Je kunt iets te serieus zijn, probeer dat te doorbreken door af en toe tijd vrij te maken voor je hobby of af te spreken met je lief of een goede vriend(in). Dat maakt het toffer.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met planeet Jupiter aan je zijde, ben je deze week extra positief en optimistisch gestemd. Zeker wanneer je aan een nieuw project of uitdaging begint. Je hebt er zin in om ermee aan de slag te gaan. Verder bruis je van de energie en dan is sporten en bewegen een geweldige uitlaatklep. Maak hier zeker tijd voor vrij.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er staat je een relaxte week te wachten, Vissen. Of je nu aan het werk bent of aan een nieuw studiejaar begint, er wordt nog niet veel van je gevraagd. Dat stelt je in staat om er rustig in te rollen en alle indrukken in jouw tempo te verwerken. Zorg verder dat je iets tofs met je lief onderneemt.