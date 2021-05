Livestreams van nestkastjes zijn geliefd en rustgevend entertainment tijdens thuiswerk

In mei leggen alle vogels een ei, en dankzij de wonderen van het internet kunnen we dat dit jaar van wel héél dichtbij aanschouwen. Camera’s in nestkastjes aller lande laten je het liefdesleven gadeslaan van koolmeesjes, slechtvalken en noem maar op. Een fenomeen dat aan populariteit won sinds we met z’n allen thuiszitten, en bij trouwe kijkers voor minder thuiswerkstress zorgt.

Een jong kerkuiltje hoort in zijn nest voor het eerst donder. Mama is er niet en het knuffelbare kleintje schrikt zich te pletter. Het is een YouTubevideo die maar liefst twintig miljoen (!) views haalt in september 2019. Maar het kleine kerkuiltje was al langer een ster op het internet: de Britse natuurkunstenaar Robert E. Fuller zond dat jaar een livestream uit van het nest waarin het babyvogeltje geboren was, aanschouwd door duizenden kijkers.

Nestkastjes geven geheimen prijs

Zulke livestreams zijn de laatste jaren, en zeker de voorbije maanden, een heuse hit online. Robert zelf heeft tientallen camera’s in verschillende nestkastjes rondom zijn huis en een klein team dat de beelden monitort. Zijn streams laten je dag en nacht binnenkijken bij uilen, valken, buizerds, vossen, dassen, wezels en meer.

Ook hier in eigen land geven een paar nestkastjes hun geheimen prijs. Op de livestream van de Walburgtoren in Oudenaarde kwamen vorige week de kuikentjes van een duo slechtvalken ter wereld. Ook in Tongeren, Mechelen en op nog zo’n tien andere Vlaamse locaties registeren camera’s het leven in zo'n slechtvalkennest. Die van het Virginie Loveling-gebouw in Gent is een aanrader: daar zitten nu vijf pluizige babyvalkjes te blinken.

En toeschouwers zijn er in steeds groteren getale. In februari 2020 had het YouTubekanaal van Robert E. Fuller bijna 37.000 abonnees. Nu, een jaar later, staat de teller op 193.000. Op elk moment van de dag zijn er honderden kijkers. Noem dat gerust een corona-effect, zegt Fuller zelf in een interview met The Telegraph. “We voelen ons nu nog meer verbonden met de natuur. Die heeft een kalmerend effect en dat kunnen we gebruiken tijdens deze stresserende tijden. Tijdens een wereldcrisis even wegvluchten naar de dierenwereld om daar het leven te zien ontplooien: ontroerend, toch?”

Minder angst en stress

Ja, een gevleugeld koppeltje samen hun ieniemienie kroost zien voederen doet wat met een mens. Dat het een kalmerend effect heeft, is zelfs wetenschappelijk bewezen. Een Brits onderzoek van de Universiteit van Exeter stelde in 2017 werkelijk vast dat mensen die vanuit hun huis of werkplek veel vogels konden zien, minder last hadden van depressieve gevoelens, angstgevoelens en stress. Wie zich met de nestkastjes op de achtergrond tijdens het thuiswerken minder gestresseerd voelt, beeldt zich dus niks in.

Onze persoonlijke verslaving? De livestream van een zekere Thomas uit het Duitse Recke (‘Naturetec’ op YouTube), die je laat binnenkijken in de nestkastjes van vier mezenkoppeltjes. Er zijn Mini en Pip, Scruffy en Ralph, Fluffy en Casper en Star en Luna. De koddige, kleine vogels bouwen momenteel nog volop aan hun nesten. En de eitjesteller tot nu toe? Zes eitjes bij Mini, twee bij Fluffy en een bij Scruffy.

