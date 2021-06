Likes op Instagram wel of niet zien? Binnenkort is de keuze aan jou

Picknicken aan een kasteel of chillen in een strandbar: 7 tips om dit weekend eindelijk van het zonnetje te genieten

31 mei We hebben er even op gewacht, maar eindelijk is het zonnetje daar en stijgen de temperaturen boven de 20 graden Celsius. Dubbel en dik genieten! Zeker als je kunt picknicken op een kasteeldomein, idyllischer kan niet. Voel je geen corona maar een reismicrobe in de lucht hangen? Boek dan een camper of caravan om eropuit te trekken. Andere opties: ontspannen in de tuin, naar de beach bars aan zee of ontdek enkele van mooiste fietsroutes in ons land.