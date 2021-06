Leuk voor astro lovers: Spotify lanceert originele, nieuwe functies, waaronder een birth chart op basis van je favoriete artiesten

Astrologie is hot, en dat is ook Spotify niet ontgaan. De streamingdienst lanceerde vandaag een nieuwe campagne, Only You, waarin je je zogenaamde ‘Audio Birth Chart’ kan zien. Net zoals bij Wrapped (het jaaroverzicht dat het platform aan het einde van elk jaar maakt van je muziekvoorkeuren) kan je de afspeellijst delen op je sociale media. Redactrice Marie testte het al eens uit.

Spotify is met 356 miljoen gebruikers ongetwijfeld de bekendste streamingdienst op aarde. Wat het platform zo leuk maakt en onderscheidt, zijn de hypergepersonaliseerde afspeellijsten. Denk maar aan ‘Discover Weekly’, waarin je elke week nieuwe liedjes kan ontdekken op basis van jouw muzikale voorkeuren. En nu heeft Spotify ons nog een nieuwe reden gegeven om het platform met plezier te blijven gebruiken. Vandaag werd Only You gelanceerd in de app, een campagne die wil vieren en benadrukken dat er niemand is die muziek beluistert zoals jij.

Je geboortehoroscoop, maar dan anders

Er is muzikaal, noch astrologisch niemand zoals jij. Daarom kan je voortaan je ‘Audio Birth Chart’ zien op Spotify. Voor de astrologiedummies onder ons: er is niet één sterrenbeeld dat onze persoonlijkheid bepaalt, maar er zijn er meerdere, en het geheel daarvan staat bekend als je birth chart of geboortehoroscoop.

Je hoofdsterrenbeeld is je zonneteken (in mijn geval Vissen), maar daarnaast heeft iedereen ook nog een maanteken en een ascendant (Maagd en Ram bij mij). Spotify vertaalt dat als volgt. Je zon is de beste artiest waar je de afgelopen zes maanden naar hebt geluisterd. Je maanteken is de artiest naar wie je luistert die je emotionele of kwetsbare kant het beste laat zien. Je ascendant is een artiest die je onlangs hebt ontdekt en een band mee hebt gekregen.

Uniek luisterprofiel

Een andere nieuwe functie die Spotify toevoegde, is ‘Your Time of Day’. Daarin kan je zien welke specifieke nummers of podcasts je vaak beluistert op een bepaald moment van de dag (blijkbaar durf ik ‘Best You Had’ van Don Toliver ’s avonds laat wel eens te draaien). Leuk weetje: het liedje ‘Good Days’ van SZA werd volgens een rapport wereldwijd meer dan 74.102.232 keer gespeeld vóór de middag. Goed humeur gegarandeerd.

Verder kan je bij ‘Your Dream dinner party’ drie keer de drie lievelingsartiesten kiezen die jij zou uitnodigen voor het etentje van je dromen. Eenmaal geselecteerd, maakt Spotify voor elke artiest een persoonlijke Spotify-mix om de stemming erin te brengen. ‘Artist Pairs’ brengt dan weer jouw uiteenlopende luisterinteresses in kaart (in mijn geval blijkt dat te zijn dat ik wel eens Zwangere Guy speel na Chris Brown). In ‘Your Song Year’ zie je hoe je muzikaal door verschillende tijdsperiodes hebt gereisd (op dezelfde dag luisteren naar muziek uit 1995, 2018 en 2021, is blijkbaar typisch mij).

Ontdek alle nieuwe functies en persoonlijke afspeellijsten in de Spotify-app en vergeet je luistergewoontes niet op je socials te delen (als je durft, tenminste).

