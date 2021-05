"Let op dat je niet te veel hooi op je vork neemt": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week verloopt moeizaam, vooral je job kost je veel energie. Het is belangrijk dat je zelf voor een vrolijke twist zorgt. Plan iets met je lief of trek eropuit. Doe iets waar je happy van wordt en energie van krijgt, dan houd je de boel positief in balans. Zit je ergens mee, praat er dan over.

Stier 22-4 t/m 21-5

Reken op een gezellige en verrassende week, Stier. Zeker wanneer je jarig bent. Het ontbreekt je niet aan aandacht en toffe cadeaus en stiekem geniet je daarvan. Ben je niet jarig, dan wordt het eveneens een mooie week en word je op een andere manier verrast. Heb je als single een date, dan pakt dat goed uit.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het kan zijn dat iemand in je directe omgeving veel van je tijd en energie vraagt, Tweelingen. Zodra die persoon weer weg is, blijf jij uitgeput achter. Word je hier bewust van, zodat je er de volgende keer beter op voorbereid bent. Zoek als tegenwicht mensen op die positief inspireren en van wie jij energie krijgt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Planeet Mars maakt je actief en daadkrachtig, Kreeft. Wat je deze week ook op het programma hebt staan, je draait er je hand niet voor om. Aan energie en motivatie ontbreekt het je in ieder geval niet. Let alleen op dat je niet te veel hooi op je vork neemt, want dan bereik je uiteindelijk ook je grens.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een relaxte week te wachten, Leeuw. Zonder gedoe of een (te) hoge werkdruk en dat is lekker. Plan tijd voor jezelf in of spreek af met een vriend(in). Je hebt er nu in ieder geval de tijd voor. Denk daarnaast eens na over de komende maanden, wat je graag zou willen doen of bereiken.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Tussen jou en je lief botert het helaas niet zo deze week. Niet dat er echt ruzie is; de sfeer is soms geladen, zonder duidelijk aanwijsbare reden. Planeet Neptunus ligt dwars, waardoor je niet goed aanvoelt wat er aan de hand is. Wil je het oplossen, dan is een open en eerlijk gesprek de enige mogelijkheid.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is goed om je budget in de gaten te houden, Weegschaal. Zeker wanneer je voor een nieuwe outfit wilt gaan shoppen. In je enthousiasme koop je misschien alles wat je leuk vindt en dat kun je beter voorkomen. Weet voordat je gaat shoppen, wat je precies te besteden hebt. Daarmee voorkom je onnodige problemen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Gesprekken die je deze week voert, verlopen voorspoedig. Of het nu zakelijke of privégesprekken zijn, je voelt de ander prima aan en je weet precies wat te zeggen. Je weet zelfs mensen te helpen hiermee of te adviseren en dat is fijn. Dit is verder een prima week om je met spiritualiteit bezig te houden of te mediteren.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je gezondheid heeft deze week wellicht wat extra aandacht nodig, Boogschutter. Niet dat je echt ziek bent, je kunt je ook futloos en moe voelen. Geeft je lijf signalen af, luister er dan naar. Dat is het belangrijkste. Zorg voor voldoende slaap of eet gevarieerd, daarmee kom je in ieder geval al een heel eind.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt naar wens, Steenbok. Zeker wat betreft je job of studie. Je behaalt prima resultaten en je bent er graag mee bezig. Je fleurt er zelfs van op! Het is verder goed om tijd met je lief door te brengen. Dit zorgt voor nog meer fun en je kunt praten met elkaar over alles wat je bezighoudt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Er staat je een prima week te wachten, Waterman. Er gebeuren geen gekke dingen en je krijgt je werk gedaan. Je staat niet onder druk en wat je doet, vind je leuk. Probeer dit vast te houden, je vaart er wel bij. Financieel is je situatie stabiel, daar hoef je je gelukkig ook geen zorgen over te maken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vooral voor creatieve en artistieke projecten is dit een perfecte week, Vissen. Daar kun je nu je voordeel mee doen. Met je lief heb je een goed gesprek, wat zeer belangrijk is voor je relatie. Durf eerlijk en open te zijn en zeg wat je op je hart hebt, dat komt je relatie alleen maar ten goede.