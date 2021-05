LEGOMASTERS at home: bouw je eigen schaakbord voor Star Wars Day

Overmorgen is het de 4de mei, of in het Engels: ‘May The Fourth’. Deze dag werd door fans uitgeroepen tot Star Wars Day. Omdat May The Fourth heel goed lijkt op de spreuk die in de Star Wars films veel wordt gebruikt: May The Force Be With You. Perfecte dag om de strijd tussen goed en kwaad, tussen The Light Side en The Dark Side nog eens na te spelen in LEGO. Met een zelfgebouwd schaakspel.