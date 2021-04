LEGOMASTERS at home: bouw je eigen ‘popit’

Mijn nichtje Flo noemt het steevast haar “ding”. Ze kan de naam van het mega-populaire speelgoed nog niet onthouden. Flo is drie jaar. Om maar te zeggen hoeveel de hype de kinderen tegenwoordig bezighoudt. Maar wat is cooler dan een Popit? De mama van Margo stuurde me een foto door van de Popit die ze zelf met LEGO gebouwd had. En dankzij haar wil ik nu zelf ook eentje bouwen.