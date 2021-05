LEGO brengt een ‘Friends’-editie uit, speciaal voor de diehardfans van de serie

Eerbetoon

Met de nieuwste ‘Friends’-set kan je zowel de appartementen van Monica en Rachel, als die van Chandler en Joey in New York nabouwen. Maar ook de gang ertussen kan nagemaakt worden. De set bevat extra accessoires zoals Gladys (het griezelige kunstwerk van Phoebe), chick en duck, een kano en ligstoelen van Chandler en Joey. Zo kunnen fans de meest iconische scènes naspelen uit de serie. Daarnaast wordt de set geleverd met alle ‘Friends’-personages als legofiguurtjes, waaronder Rachel in haar geruite rok, Ross in zijn leren broek, Monica, Phoebe, Chandler, Joey en zelfs Janice.

“We wilden nog een eerbetoon geven aan deze bekende tv-show met een focus op de beroemde appartementen”, zegt legoset designer Anderson Ward Grubb. “Voor deze editie hebben we veel afleveringen bekeken en herbekeken, zodat we zoveel mogelijk iconische momenten konden vastleggen. Het was een leuke uitdaging om uit te zoeken hoe je bepaalde aspecten weergeeft die in de loop van de show veranderen en die in sommige afleveringen verschijnen en in andere niet. Ik ben benieuwd of de fans dit ook zullen opmerken.”