Last minute nog een kerstcadeautje scoren? 5 cadeautips voor uitstellers

Of je nu een gigantische uitsteller bent, of gewoon helemaal geen tijd hebt gehad in aanloop naar de kerstperiode, deze cadeautips helpen je uit de nood.

Goed doel, goed cadeau

Ben jij het beu om nutteloze cadeaus te geven die ergens in een schuif belanden? Is je lief sociaal geëngageerd of heeft je broer letterlijk alles al? Dan is dit geschenk dat iets iets goed doet dé geknipte oplossing. Via de Belgische website Goodgift kan je een goodgift bestellen, een cadeaubon waarbij je een bedrag schenkt waarvan de ontvanger zelf kiest naar welk goed doel het gaat. Want wie heeft er nu geen goed doel dat hem of haar nauw aan het hart ligt? Daarnaast gaat de donatie integraal naar het goede doel. Een fantastisch geschenk met een echte kerstboodschap.

Op de website kan je een fysieke bon met een leuke verpakking kiezen die ze naar jou opsturen, of je kan de bon gewoon in PDF bestellen, zo belandt ’ie rechtstreeks in je mailbox, klaar om af te geven tijdens de feesten.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bakken en inpakken

Waarom maak je niet gewoon zelf een heerlijk kerstcadeau? Een zelfgebakken cadeautje betekent dat je moeite, tijd en zorg hebt gestoken in je geschenk. En eerlijk, wie wordt er niet blij van eetbare cadeaus. Lees hieronder ons recept voor granola.

Ingrediënten

- 150 gram havervlokken

- 100 gram gemengde ongezouten noten

- 25 gram pompoenpitten

- 25 gram zonnebloempitten

- 1 tl kaneel

- 4 el honing

- 3 el zonnebloemolie, kokosolie of olijfolie

- optioneel: amandelschilfers, chocoladevlokken, fruit

Bereidingswijze

1. Doe alle ingrediënten in een kom en roer door elkaar. Strooi het mengsel op een bakplaat met bakpapier.

2. Bak de granola 15-20 minuten op 180 °C (boven- en onderwarmte), schep de granola halverwege even om.

3. Laat de granola afkoelen voordat je het in een pot doet.



Als kers op de taart, doe je de granola in een mooie verpakking, bijvoorbeeld een Mason jar (zo blijft de granola lekker lang vers). Versier met een lintje, een kaartje of dennentakje. De granola blijft tot 2 weken goed in een afgesloten pot.

Volledig scherm Getty Images © Getty Images/iStockphoto

Begeef je naar de juwelenautomaat

Het Belgische Billion Avenue verdient een prijs voor de beste lastminute-oplossing. Geheel in lijn met de huidige maatregelen openden zij afgelopen weekend een fysieke winkel in Antwerpen die werkt met een contact- en cashloze shopervaring. Je kan er de volledige juwelencollectie bekijken op één van de automaten en een kijkje nemen in de toonbank bij twijfels. Voltooi je aankoop en na enkele minuten komt je geschenk al tevoorschijn.

Maar het geniale voor de ultieme uitstellers onder ons is dat er buiten ook een automaat is, die niet gebonden is aan openingsuren of -dagen. Deze automaat is op elk moment van de dag bereikbaar en bevat niet de hele collectie, maar wel de 18 bestverkopende oorbellen. De juwelen variëren in prijs tussen 15 en 25 euro. Je weet dus waar je naartoe moet als je op het laatste nippertje nog een cadeautje moet fiksen. Billion Avenue ligt in de Groendalstraat in Antwerpen en is open van woensdag tot zaterdag van 11 uur tot 18 uur.

Volledig scherm De eerste fysieke winkel en automaat in Antwerpen. © AAR

Geef me-time cadeau

Waarom geef je niet eens (een abonnement op) schoonheidsproducten cadeau? Op die manier krijgt je zus, mama, nicht, lief of tante niet één cadeau, maar (elke maand) meerdere cadeaus die in het teken staan van me-time. Hoe werkt het? Het Belgische merk Goodiebox biedt lidmaatschappen aan op beautyproducten die je cadeau kan doen. Voor 19,95 euro per box ontvang je maandelijks beautyproducten ter waarde van minstens 65 euro. In de boxen zitten bijvoorbeeld maskers, beauty-tools en make-up en skincareproducten - een geweldige manier voor vrouwen om nieuwe dingen te proberen.

Er zijn formules voor een periode van drie maanden (60 euro), zes maanden (120 euro) of twaalf maanden maanden (240 euro), maar natuurlijk kan je ook gewoon één beautybox cadeau doen. Elke box bevat altijd minstens 5 producten, welke vrouw is daar nu niet blij mee? Dit is het ideale lastminute-cadeautje, want na je aankoop ontvang je rechtstreeks de digitale cadeaubon in je mailbox die je kan afdrukken en tijdens de feesten kan afgeven. Je kan er eventueel een schoonheidsproduct aan toevoegen om een voorproefje te geven van wat haar te wachten staan. Weg cadeaustress!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geef herinneringen cadeau

Dit cadeau is geschikt voor iedereen die een smartphone heeft (iedereen dus!). Maak iemand blij door een abonnement cadeau te doen op een fotodienst zoals Klikkie of Memorii. De gelukkige ontvanger van het geschenk selecteert maandelijks de leukste foto’s van de afgelopen vier weken, die hij vervolgens in de brievenbus krijgt. Aan foto’s heb je een leven lang plezier, het is dus een leuke manier om mooie herinneringen te vereeuwigen. Een geweldig geschenk om te ontvangen én geven.

Als je dit als cadeautje bestelt, krijg je de tegoedbon voor het abonnement rechtstreeks in je mailbox. Strikje errond, kaartje erbij en je geschenk is klaar om afgegeven te worden.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.