Lasagne gardening: de slimme tuinoplossing voor luilakken met groene vingers

Met een derde lockdown in aantocht, ziet het ernaar uit dat we nog een tijdje langer creatief zullen moeten zijn. Misschien is ‘Lasagna gardening’ of tuinieren voor luierikken wel iets voor jou. Een simpele, beginnersvriendelijke manier van tuinieren die van je gazon een moestuin maakt.

Tuinieren zoals de meeste mensen het kennen kan vermoeiend werk zijn. Lange uren die je doorbrengt met het opduiken van aarde, het verrijken van grond en het eindeloos wieden van onkruid. Maar wat als er een veel efficiëntere manier bestaat die je vooral heel wat rugpijn bespaart? Jawel, lasagna gardening.

Jammer genoeg gaat het hier niet om de Italiaanse lekkernij en mag je bij deze de tomaten, paprika en lasagnevellen terug in de kast legggen. Wel wordt de gelaagde structuur van lasagne gebruikt als uitgangspunt voor deze tuiniertechniek.

Het doel van lasagna gardening is aarde creeëren die erg vruchtbaar is en weinig onderhoud vraagt. De methode is simpel: je legt organische materialen die je anders zou weggooien (welke dat zijn leggen we later in dit artikel uit) in laagjes op elkaar en wacht af tot ze composteren in vruchtbare grond. Een techniek die daarbovenop nog eens milieuvriendelijk is en waar je zelfs niet voor hoeft te graven.

Aan de slag

Stap 1: de perfecte plaats zoeken

De plek voor je lasganebed moet effen zijn, minimum zes uur zonlicht per dag krijgen, en er is best een kraan voor water in de buurt. Heb je je plek gevonden, verwijder dan alle stenen uit de grond en zorg ervoor dat er geen putten meer in het lapje grond zitten. Je kan het stuk grond afzetten met boomstammen of een andere omheining, maar dat is niet noodzakelijk.

Stap 2: materiaal verzamelen

Je lasagnebed heeft twee verschillende soorten materiaal nodig: bruine materialen die koolstof bevatten, en groene materialen die rijk zijn aan stikstof. Voor beide heb je sowieso genoeg bruikbaars in huis.

Kan je als bruine materialen gebruiken:

- Karton of een zwart-wit geprinte krant (kleurenprints bevatten vaak stoffen die schadelijk zijn voor de aarde)

- Gedroogde bladeren

- Twijgjes en takjes

- Hooi

Kan je als groene materialen gebruiken:

- Koffiedik

- Composteerbare etensrestjes

- Gemaaid gras

- Oude mest (geen verse!)

Stap 3: de eerste laag

Verspreid het karton en/of de krant over de plek waar je je lasagnebed wilt maken en giet er net zoveel water over tot het karton doorweekt is. Kies je voor kranten, ga dan voor meerdere lagen. Het karton en de kranten zullen het merendeel van het onkruid tegenhouden.

Stap 4: mest toevoegen

Strooi een laagje mest over het karton. Dit kan koeienmest, varkensmest maar ook kippenmest zijn.

Stap 5: water-absorberend materiaal

Strooi een zeven à tien centimeter dikke laag water-absorberend materiaal over het karton en voeg water toe. Dit kunnen twijgjes en takjes zijn, hooi, of gedroogd gras.

Stap 5: de groene laag

Maak een laagje van vijf tot tien centimeter met etensrestjes, mest, koffiedik en ander compost en gemaaid gras. Voeg nu zo'n twintig centimeter gedroogde bladeren toe, waar je opnieuw water overheen giet. Als je lasagnebed niet de juiste hoogte heeft, herhaal het proces dan tot je de gewenste hoogte bereikt.

Stap 6: eindig met een bruine laag

Zorg ervoor dat je altijd eindigt met ‘bruin materiaal’ en water. Dek het geheel af met een zeil en laat de natuur zijn werk doen.

Stap 7: wachten

Wanneer je lasagnebed is gecomposteerd en er losse aarde is ontstaan, kan je beginnen te planten. Omdat de aarde nu zoveel voedingsstoffen bevat, kan je ook groenten en fruit planten. Let wel, dit is een langdurig proces en kan een half jaar in beslag nemen. Maak je nu een bed, dan kan je planten in de herfst. Wil je het proces een beetje versnellen, dan kan je bier toevoegen aan je bed. Het helpt de materialen sneller af te breken. Nog een tip: let vooraf op dat je de componenten van je lasagnebed zo klein mogelijk maakt. Scheur je karton in stukken en versnipper de bladeren, zodat het afbraakproces minder lang duurt.

