“Las regelmatig pauzes in en luister naar de signalen van je lichaam”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Reken op een verrassende week, zeker wanneer het om contacten, relaties en de liefde gaat. Ben je als single op zoek naar een date, dan ziet het er positief uit. Heb je veel (online) gesprekken gepland, dan pakken die verrassend uit. Je hoort bijzonder nieuws of je krijgt mooie nieuwe inzichten. Deze week zal je niet snel vergeten!

Stier 22-4 t/m 21-5

Je gezondheid en met name je energielevel mag extra aandacht krijgen deze week, Stier. Je blijft maar doorgaan en dat kan niet blijven duren. Las regelmatig pauzes in en luister naar de signalen van je lichaam. Doe je dat niet, dan kun je jezelf enorm uitputten of zelfs ziek worden en dat kun je beter voorkomen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Met planeet Mars in je teken en de nodige steun van Mercurius, Venus en Jupiter, is de kans groot dat dit een succesvolle en bevredigende week wordt op meerdere fronten. Zo zit het financieel mee, voel je je fit en energiek en heb je het super fijn met je lief, familie of vrienden. Vergeet er vooral niet van te genieten!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Zijn er issues op je werk of in je relatie, dan is dit een goede week om dat aan te kaarten. Geen gemakkelijke taak voor jou, alleen wel noodzakelijk nu. Het helpt je de lucht te klaren en spanningen te verdrijven. Het is dus zeker de moeite waard om door de zure appel heen te bijten. Doe jezelf dat plezier.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent de hele week lekker bezig en hoewel je dat zelf prima vindt, denkt je lichaam er soms anders over. Wanneer je door blijft gaan zonder pauzes, ga je het aan je energielevel merken. Dan plof je ’s avonds uitgeput op de bank of je komt niet meer vooruit. Voorkom dat door rekening met jezelf te houden.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Planeet Mars ligt dwars en dat betekent dat je je grens hebt bereikt, Maagd. Stop met jezelf uitputten. Maak deze week tijd vrij voor jezelf en lekker niets doen. Dat heb je echt nodig. Geef je hieraan toe, dan verdwijnt ook je korte lontje en kun je veel meer hebben. Zorg deze dus week extra goed voor jezelf.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Jij en je lief hebben deze week pittige discussies en meningsverschillen, Weegschaal. Je hebt geen zin meer om steeds toe te geven om een goede sfeer te behouden, daar ben je nu echt klaar mee. Daar is niets mis mee, het is meer de manier waarop je jezelf uitspreekt. Dat mag iets minder heftig en intens zijn.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je budget heeft deze week extra aandacht nodig, Schorpioen. Laat je niet verleiden door koopjes of items die je niet per sé nodig hebt, dat kan problemen gaan opleveren. Zet je financiën op een rij en bekijk wat wel en niet mogelijk is. Wanneer je dan iets koopt, weet je dat het kan en kun je er echt van genieten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je vindt alles leuk en je hebt in zoveel dingen zin deze week, dat je al snel te veel hooi op je vork neemt. Dat is en blijft je valkuil, Boogschutter. Doseer je energie en kijk op een realistische wijze naar je agenda en planning. Het is echt mogelijk om toffe dingen te doen, alleen niet allemaal tegelijk.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Niet alle gesprekken verlopen gemakkelijk deze week, Steenbok. Zowel zakelijk als privé, zal je moeite moeten doen om precies uit te leggen wat je bedoelt. Neem hier de tijd voor, daarmee voorkom je misverstanden en irritaties. Gelukkig weet je wel direct de vinger op de zere plek te leggen en dat helpt. Daardoor wordt het sneller duidelijk.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Deze week word je lekker beziggehouden, Waterman. Je hoeft absoluut niet bang te zijn dat het saai wordt of dat je je gaat vervelen. Zowel thuis als op je werk gebeurt er van alles en word je hier en daar zelfs positief verrast. Van je planning zal niet veel terecht komen, maar dat mag de pret niet drukken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De kans is groot dat je niet bepaald gemotiveerd bent deze week, Vissen. Je neemt sowieso niet snel het initiatief en nu maakt planeet Mars het je nog een stuk lastiger, waardoor je in weinig dingen zin hebt. Toch is het aan te raden jezelf af en toe over de drempel heen te duwen, anders krijg je amper iets gedaan.