Las jij al klimaatfictie of ‘klim-fi’? Waarom dat genre in opmars is. “Sommige auteurs denken verder dan de rampen”

Wie graag boeken verslindt, merkte misschien al dat een nieuw thema de kop opsteekt in de literatuur. Klimaatfictie, ofwel klim-fi, is aan een opmars bezig is. Geert Buelens, Vlaamse literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, legde op Radio 1 uit waarom klim-fi zo populair en here to stay is.

Boeken met apocalyptische verhalen over het klimaat zijn hip en happening. Op internationaal vlak zijn er bestsellers zoals de MaddAddam-trilogie van Margaret Atwood, waarin een door de mens gecreëerde plaag de beschaving vernietigt. In het Nederlands doen onder meer Onder het ijs van Ellen de Bruin en Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman het erg goed. De eerste volgt een groep klimaatwetenschappers tijdens hun onderzoek op de noordpool, de tweede een klimaatwetenschapster die worstelt met de apathie die ze voelt. Waarom is klimaatfictie zo populair?

Het klimaat is hét thema van deze tijd. “En zeker van deze zomer”, zegt Geert Buelens. De literatuurwetenschapper lichtte in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1 de opkomst van klimaatfictie toe. “Het is dus niet vreemd dat ook auteurs over zulke thema’s nadenken en er verhalen over schrijven.”

Maar boeken lezen over het klimaat kan heavy zijn. Zinnen als ‘nooit eerder geziene overstromingen’, of ‘temperaturen die stijgen tot een historisch record’ worden ons om het hoofd gezwierd in het dagelijkse leven. Waarom zouden we ons in onze vrije tijd willen verdiepen in die problemen als ze al zo vaak in het nieuws komen?

Buelens: “Mensen hebben verhalen over de oorlog gelezen en dat is ook niet prettig. Maar literatuur is net een goed medium om na te denken over kwesties waar je als samenleving en als individu mee worstelt. Sommige mensen die het nieuws volgen zijn misschien bang, anderen beseffen dat ze de manier waarop ze leven, zullen moeten veranderen.”

Een beeld van de toekomst

“Literatuur is een goede manier om daar vorm aan te geven”, zegt Buelens. “Zo kunnen we via personages nadenken over hoe we onszelf willen gedragen. En literatuur kan ook een beeld geven van de toekomst. De meeste auteurs brengen op dit moment verhalen waar zich rampen in voordoen zoals grote overstromingen of enorme hittegolven waar veel mensen door omkomen. Maar sommige auteurs denken verder. Ze stellen zich de vraag hoe het met de wereld zou gaan als we voor een bepaalde aanpak kiezen. Zo kan literatuur nieuwe beelden en mogelijkheden voor de toekomst verkennen.”

Quote Misschien vinden we die andere wereld in een boek zo aantrekke­lijk, dat we steeds meer moeite zullen willen doen om tot die oplossing te komen. Geert Buelens

Romans kunnen zo een beeld geven van een andere wereld die veel duurzamer is, zegt Buelens. “En misschien vinden we die andere wereld zo aantrekkelijk, dat we steeds meer aanvaarden dat we ons leven zullen moeten omgooien om tot die oplossing te komen.”

Gaat klimaatfictie dan automatisch gepaard met activisme? Buelens: “Er zijn wel auteurs die op straat gaan betogen, maar er zijn er ook die op een algemenere manier proberen na te denken. Hoe dan ook leert literatuur ons omgaan met bepaalde problematieken, zoals het klimaat. En dat kan zeker handig zijn, want wie klimaatneutraal wil leven, zal merken dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan.”

