Kunst in Brussel of fotografie aan de kust: 5 tips voor een weekend dat inspireert

1. Kunstuitje

De hele maand staat Brussel in het teken van design en kunst. Kunstgalerie Deodato pakt uit met neonlichten en sculpturen van bekende kunstenaars, zoals de Balloon Rabbit van Jeff Koons.

Meer info: deodato.be

Volledig scherm © rv

2. In vuur en vlam voor Dendermonde

Het moet niet altijd Antwerpen, Gent of Brussel zijn. Ook in Dendermonde, pal gelegen in de driehoek van die grote steden, valt heel wat te doen. NINA strijkt er op zaterdag 11 en zondag 12 september neer voor een weekend vol leuke acties, shopping, cultuur en eten en drinken.

Een grote aanrader op culinair niveau is Fleems by Heems. Willem Vervaet en Brent Reper, de twee ­eigenaars en zelf Dendermondenaars, zijn ook de chefs van dienst. Ze serveren een lichte, pure keuken met lokale producten. Niet zelden inclusief de aroma’s van de barbecue. Het donkere interieur past bij die rokerige sfeer. Voor à la carte moet je hier niet zijn, wel voor vaste menu’s met meerdere gangen. Elke week verandert de lunchkaart, om de vijf à zes weken de dineropties. Sommelier Sam Peelman, die ooit nog bij Fleur de Lin werkzaam was, zorgt voor aangepaste wijnen, bieren en sapjes. Zolang het weer het toelaat, is ook het terras achteraan open.

Brusselsestraat 72, Dendermonde, fleems.be.

Surf naar nina.be/city voor meer info.

Volledig scherm © visuals by LM

3. Hel op het werk

Geen zin om opnieuw aan de slag te gaan na de vakantie? Trek je op aan The Assistant. Jane werkt voor een Harvey Weinsteinachtige producer die de hele werkvloer verziekt. Hij is geen moment te zien, maar de dreiging is voelbaar. Dan valt jouw job waarschijnlijk best mee.

In de bioscoop.

Volledig scherm © rv

4. Fotofestival aan de kust

De koningin der badsteden koestert een grote liefde voor cultuur. Na het streetartparcours The Crystal Ship en Theater Aan Zee zet Oostende nu volop in op de eerste editie van de Internationale Fotobiënnale Oostende. We horen het je al denken: nóg een fotofestival? Nergens voor nodig, het is de moeite waard. De topper is ongezien werk van de gelauwerde fotograaf Marc Lagrange, die in 2015 verongelukte, maar over het hele parcours zijn er expo’s van dertig fotografen uit binnen- en buitenland.

Nog tot 24 oktober, fotobiennale.be.

Volledig scherm © Jennifer Kesteleyn

5. Belgisch topdesign

Het Belgische koppel Muller Van Severen ontwierp heel wat moois voor HAY, zoals armaturen, kandelaars en tafels in sterke primaire kleuren. Een veelbesproken samenwerking!

Lamp, 215 euro, hay.dk.

Volledig scherm © rv