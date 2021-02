Kristallen duimstenen zijn de nieuwe stressballen

Halfedelstenen en kristallen zijn al een tijdje bezig aan een opmars. Ze doen dienst als decoratie op salontafels en nachtkastjes van influencers, ze worden verwerkt in kaarsen, juwelen en beauty tools . Al gehoord van de steeds populairder wordende duimsteen of worry stone? Een compact, plat kristal dat je overal mee naartoe neemt en al eeuwenlang wordt gebruikt om stress te verlichten. “Het is de bedoeling dat de je steen bij jou draagt, zodat je er kracht uit kan putten wanneer je het nodig hebt.”

Hoelang men al duimstenen gebruikt en welke beschaving er oorspronkelijk mee begon, is moeilijk te zeggen. Ze worden immers overal ter wereld teruggevonden: van het Oude Griekenland tot Tibet en Noord-Amerika. De laatste jaren winnen ze ook in de moderne, Westerse wereld aan populariteit. Je kan ze vinden in tweedehandswinkels, online of in spirituele winkels. Duimstenen zijn platte steentjes met een inkeping of kuiltje ter grootte van je duim, je snapt dus wel waar de naam vandaan komt. Traditionele duimstenen krijgen hun vorm door jarenlang in de zee te liggen, maar de inkeping kan ook door mensen gemaakt worden in een natuurlijke kristal of mineraal.

De bedoeling is dat je de steen tussen je wijsvinger en duim vasthoudt en erover wrijft tijdens momenten van stress of onrust. Je kan ‘m perfect in je portefeuille, handtas of broekzak steken en overal mee naartoe nemen. Uiteraard zijn duimstenen geen magische tovermiddeltjes, maar ze kunnen wel soelaas bieden. Het gladde oppervlak zorgt voor een aangename sensatie en de repetitieve handeling van het wrijven over de steen brengt kalmte (het heeft dus een beetje hetzelfde effect als de ‘Pop It’ op kinderen). “De vorm van een duimsteen is fijn. Of je er nu mee speelt, over wrijft, of ‘m gewoon in je broekzak houdt: je steen geeft je steun en kracht”, vertellen Robert Van Campenhout en Veerle Martens van mineralenwinkel Ochahlii in De Haan.

“Halfedelstenen hebben een energetische waarde. Meestal weet je in de winkel vanzelf welke steen voor jou is. Er is er altijd wel eentje die je het mooist vindt, of waar je oog op valt, of waartoe je je simpelweg aangetrokken voelt. De steen die jij kiest, is er eentje die de eigenschappen of energetische waarde heeft die jij ook hebt. Of het nu een duimsteen, een afgeronde of ruwe steen is: het is de bedoeling dat je je steen bij jou draagt, zodat je er kracht uit kan putten wanneer je het nodig hebt.”

Wanneer kan je een duimsteen gebruiken?

1. Als je gestresst bent

Deadlines op je werk, een belangrijke sollicitatie of eerste date? Hou je duimsteen in buurt voor verlichting.

2. Voor je gaat slapen

Door ‘s avonds je duimsteen vast te nemen, creëer je een serene routine waarop je kan terugvallen en die je helpt in slaap te geraken.

3. Tijdens een moeilijk gesprek

Wordt jij wel eens kwaad tijdens moeilijke gesprekken? Hou je steen erbij, adem diep in en uit en denk twee keer na voor je je geduld verliest.

Welke duimsteen heb ik nodig

Er zijn verschillende soorten duimstenen. Er bestaan duimstenen in rozenkwarts, jade, amethist, lapis lazuli, ... Wij raden aan om je in de winkel te laten adviseren over welke types stenen er zijn en je vervolgens door je gevoel te laten leiden bij het uitkiezen van een steen.

Indien je bijzonder sceptisch bent, zal deze methode waarschijnlijk niet veel succes hebben, maar het is alvast het proberen waard.