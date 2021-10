Kom tot rust tussen groen en design, of maak zelf iets moois met afdankertjes. 5 tips voor een creatief weekend

Inspiratie nodig voor het weekend? Laat creativiteit de volgende dagen de rode draad zijn. Door te kijken naar een gloednieuwe biopic over een iconische artiest bijvoorbeeld, of de DIY-fanaat in jezelf te laten floreren. Of wat dacht je van overnachten in een prachtig kader? Vijf originele tips, voor elk wat wils.

1. MEELEVEN MET BILLIE HOLIDAY

Na Aretha Franklin heeft nu ook de zwarte Amerikaanse muzieklegende Billie Holiday een biopic. Andra Day won een Golden Globe voor haar rol als de jazz-zangeres, bekend van April in Paris en het antiracismelied Strange Fruit. In The United States vs Billie Holiday krijgt ze het aan de stok met de drugsbrigade.

Nu in de bioscoop

2. UITBLAZEN TUSSEN GROEN EN DESIGN

Het Waasland zit wat gevangen tussen Gent, Brussel en Antwerpen, maar je kan er naar hartenlust uitbreken. De streek kent heel veel troeven, waaronder het logeerpareltje ARCK bb. Hier begeef je je tussen topdesign.

Laat het aan een interieurarchitecte over om een bed & breakfast in te richten waar je permanent wil blijven wonen. Nele Vercauteren sleepte het betere design aan en slaagde er toch in om het heel gezellig te maken. Er zijn drie architectenkamers, elk met een andere vibe, en een kleine conceptstore met een fijne selectie deco (check ook zeker hun webshop).

De uitgekiende esthetiek wordt enkel geëvenaard door de natuur en de eindeloze weiden die nooit vervelen, zeker niet vanuit de hottub. Tielrode, het dorpje waar je ARCK bb. treft, ligt ook midden in een poëtisch rivierlandschap dat het ontdekken meer dan waard is. En achteraf is ARCK bb. als een warm designdekentje om in te cocoonen.

Vanaf 115 euro per nacht

Kaaistraat 23, 9140 Tielrode - arck-bb.be

3. WARME VOETJES

Het wordt weer wat killer ’s nachts. Donsdekens worden bovengehaald, en extra plaids, maar ook de warmwaterkruik – uit grootmoeders tijd – is terug hot. Nooit meer een partner die klaagt dat je voeten als ijspegels zijn.

Warmwaterkruik € 39,95

4. SCHITTERENDE OSCAR & THE WOLF

Moodswings zijn een deel van Max Colombie. Dat zeggen niet wij, maar hijzelf. Hij kan van superhappy naar mega-melancholisch gaan in één milliseconde. Dat brede bereik van emoties is ook duidelijk te horen op zijn derde album The Shimmer, dat – zoals we van zijn alter ego Oscar & The Wolf gewoon zijn – duistere vibes combineert met dansbare beats. Maar hij is nog altijd op zijn best live. Op 30 april zet hij het Sportpaleis op stelten.

5. NAAR DE KRINGLOOP

Waarom alles nieuw kopen als je het gewoon zelf kan maken of tweedehands kan kopen? Dat is ook nog eens unieker en leuker. Met Doe het lekker duurzaam! maak je knappe woonitems met je afgedankte spullen. Bezigheidstherapie!

‘Doe het lekker duurzaam’ kost 22,50 euro en is verschenen bij Uitgeverij Kosmos