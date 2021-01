“Ken je grenzen en zeg ook een keer nee”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het is belangrijk dat je geen overhaaste beslissingen maakt, Ram. Neem je tijd en denk er goed over na, dan is de kans op spijt een stuk minder groot. Verder vind je het prima om wat meer thuis te zijn, je weet er ondanks alles toch iets gezelligs van te maken. Met je lief of gezin.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent deze week lekker bezig voor je gevoel. Wat job of studie betreft heb je genoeg te doen, zonder dat het teveel wordt en dat vind je oké. Je houdt zelfs tijd over voor andere dingen. Wandelen, fietsen of samen met je lief een film of serie kijken. Een prima week voor je dus.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

De week verloopt rustig, Tweelingen. Toch zorg je er zelf waarschijnlijk voor dat het niet saai wordt! Je zoekt wat dingen uit of je pakt een oude hobby op. Misschien bel je een oude bekende of ga je een film of serie opnieuw bekijken. Je maakt er gewoon iets tofs van, je verveelt je in ieder geval niet.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een drukke week en jij bent van plan om alles aan te pakken wat op je pad komt. Hoewel dat zeer te waarderen is, is het niet altijd de beste keuze voor jezelf. Ken je grenzen en zeg ook een keer nee. Dan land je dit weekend in ieder geval niet uitgeblust op je bank.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Maak je op voor de nodige uitdagingen deze week, Leeuw. Planeten Mars en Uranus liggen dwars, waardoor niets volgens plan verloopt en veel dingen moeite kosten. Houd daar alvast rekening mee en push jezelf niet to the limit. Dan is het te doen en boek je prima resultaten. Neem voldoende tijd voor rust en ontspanning.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je weet deze week niet van stoppen, Maagd. Je blijft maar doorgaan. Je voelt je prima en doet gewoon wat nodig is. Hoewel dat een prima insteek is, vergeet je wel regelmatig jezelf en je lief. Probeer daar iets meer rekening mee te houden, dan blijf je veel beter in balans en is het prettiger volhouden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tussen jou en je lief kunnen helaas de nodige irritaties ontstaan, Weegschaal. Vooral wanneer jullie veel op elkaars lip zitten. Je hebt een hekel aan ruzie, waardoor je niet snel zegt wat je dwarszit. Toch is dit de enige manier om het op te lossen. Je lief vind je echt niet minder tof wanneer je een keer kritiek hebt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Probeer deze week niet te impulsief te zijn, Schorpioen. Wanneer je dat wel doet, kun je je in je vingers snijden. Of het nu om een aankoop of andere keuze gaat, neem je tijd. Dan zal het niet snel mis gaan en neem je uiteindelijk de beste beslissing. Reageer daarnaast niet te fel op wat anderen zeggen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit wordt een vrij aangename week voor je, Boogschutter. Er blijft tijd genoeg voor jezelf over en dat is voor jou essentieel. Dat je voor je gevoel de vrijheid hebt, om te doen waar je zin in hebt en dat zit gelukkig wel goed. Wel kan het je soms moeite kosten om je te focussen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent niet graag thuis deze week, Steenbok. Je probeert zo vaak mogelijk op pad te gaan, al is het maar voor een wandeling. Thuis vind je je draai niet en je zoekt afleiding. Zolang dat kan, is dat natuurlijk geen probleem. Het kan wel handig zijn je lief mede te delen dat het niet aan hem of haar ligt!

Waterman 21-1 t/m 18-2

Deze week vergt helaas het nodige van je, Waterman. Planeten Mars en Uranus maken het je niet bepaald gemakkelijk en putten je snel uit. Zeker wanneer je maar doorgaat en niet op je grenzen let. Neem tijd voor ontspanning en zorg voor voldoende slaap. Dan kun je het wel aan. Je mag iets liever voor jezelf zijn.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt deze week toffe (online) contacten, Vissen. Grappige gesprekken of inspirerende inzichten die de week absoluut beter maken. Zeker wanneer je je af en toe eenzaam of verveeld voelt, is een gesprek met een collega, familielid of vriend(in) dé oplossing. Maak hier echt tijd voor vrij. Verder is regelmatig bewegen essentieel voor je. Gun jezelf dat.