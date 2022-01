Kaneelrollen smullen en je vergapen aan Brusselse pracht: 5 tips voor een zalig winterweekend

Pluk je wild! Maar wees voorzich­tig. Wildplukex­pert geeft advies over ‘de supermarkt van het bos’: “Vergaar eerst voldoende kennis”

Koken met je vondsten uit het bos is aan een ferme opmars bezig. Maar niet alles wat plukbaar is, is ook veilig. Dat bewijst de groene knolamaniet, die recent werd ontdekt in de Vlaamse bossen. Hij lijkt op een champignon, maar is een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. Bezint dus eer ge begint. Om je op het juiste pad te houden in ‘de supermarkt van het bos’, geeft expert Ben Brumagne enkele tips. “Ga eerst bij iemand in de leer die je de basisbeginselen van het wildplukken aanleert.”

