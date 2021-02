Kan jij kunst gemaakt door AI en kunst gemaakt door een mens onderscheiden? De meeste van ons niet, zegt nieuwe studie

Regisseur Charlie Dewulf over films maken als therapeu­tisch proces en non-bi­nair zijn: “Plots besefte ik, ik bén mijn hoofdperso­na­ge”

15 februari We kennen Charlie Dewulf (26) als regisseur van het hilarische en uiterst herkenbare brak, geschreven met Joke De Bruyn nadat ze elkaar toevallig tegenkwamen in Miami. “Brak is ontstaan door onze gênantste ervaringen te bundelen.” Naast heel veel talent, heeft Charlie een liefde voor memes, Bridgerton en Tim Burton. Charlie is ook de eerste non-binaire regisseur in ons land. En dat is belangrijk. “Voor een lange tijd was er altijd maar één specifiek type persoon - een witte, heteroseksuele man - dat films maakte”, aldus Dewulf. Maar daar komt nu verandering in.