Kampeermateriaal nodig voor een avontuurlijk uitje? Dat kan je vanaf nu gewoon huren bij A.S. Adventure

De zomer is eindelijk hier. En nog wel met temperaturen die helemaal geschikt zijn voor een overnachting in de natuur, al slapend onder de sterrenhemel. Het enige nadeel? Het dure materiaal dat je, laten we realistisch blijven, hoogstwaarschijnlijk niet vaker dan een drietal keer in je leven gebruikt. Daarom komt A.S. Adventure met een duurzame oplossing: je kan er vanaf nu kampeeruitrustingen huren.

We hebben het voorbije jaar meer leren genieten van de simpele dingen des levens. De kans is dan ook niet onbestaande dat je deze zomer wordt uitgenodigd voor een kampeeruitje in eigen land. Geweldig leuk, maar daar komt natuurlijk wel wat bij kijken. Namelijk: een tent, een slaapzak, een luchtmatras of bedje, een trekrugzak, ... En dan hebben we het nog niet gehad over een koelbox, gasvuur en ander kookmateriaal.

Perfect voor kampeernewbies

Heb je die spullen niet op zolder liggen? En heb je geen zin om te investeren in al dat dure materiaal? Outdoorketen A.S. Adventure komt met een slimme oplossing. Sinds kort kan je er kampeerbenodigdheden huren, én je erover laten adviseren. Perfect voor kampeernewbies, dus.

Van tenten tot hangmatten, kajaks en trekstokken: in totaal kan je kiezen uit meer dan vijftig verschillende producten aan zeer democratische prijzen. Zo betaal je voor een kleine ’glamping tent’ bijvoorbeeld 36 euro en voor een kajak 20 euro als je ze twee dagen wilt huren. Extra pluspunt: je kan betalen met ecocheques.

Hoe werkt het? Je maakt een afspraak in een winkel van A.S. Adventure naar keuze, waarop een medewerker met jou de verschillende opties en modellen bekijkt en je die helpt af te stemmen op jouw trip. Liever advies of informatie krijgen over de huurmogelijkheden van thuis uit? Kan ook, via een korte Zoom-sessie van vijftien minuten die je online kan aanvragen. Of je kan gewoon een winkel binnenstappen en kiezen uit het aanbod. Online materiaal huren is niet mogelijk, omdat er vaak een uitleg nodig is voor het gebruik ervan.

Geen grote investering

Het huurconcept van A.S. Adventure is lief voor je portemonnee én lief voor het milieu. Want hoeveel mensen schaffen zich wel niet materiaal aan dat ze uiteindelijk maar één keer gebruiken, omdat het niets voor hen blijkt te zijn of omdat ze er simpelweg niet aan toekomen. Waarop het jarenlang veel plaats inneemt op zolder of in de kelder. En ook voor de meer ervaren kampeerder die nieuw materiaal wil testen zonder meteen al te grote investeringen te doen, is de huurmogelijkheid geweldig.

Als je een teken van het universum nodig had om erop uit te trekken en te gaan kamperen, dan is het dit wel. Wij zijn helemaal fan. Meer info vind je op de website van A.S. Advdenture.

