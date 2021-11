Jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je job of studie heeft al je aandacht deze week, Ram. Het kost je weinig moeite om goed je werk te doen met planeet Saturnus aan je zijde. Daarbij overdrijf je niet en weet je ook tijd vrij te maken voor toffe afspraken en activiteiten. Daardoor weet je je week in balans te brengen en te houden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Reken op wat uitdagingen deze week, Stier. Vooral als het om je job of financiën gaat. Het verloopt niet allemaal volgens plan en dat zorgt voor de nodige stress. Het is belangrijk dat je voor jezelf de feiten op een rijtje zet en niet in paniek raakt. Er is altijd wel een oplossing te vinden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je hebt deze week je zaakjes goed voor elkaar en dat geeft een fijn gevoel. Zorg dat je niet te veel tijd aan je job of studie besteedt en ook aan jezelf denkt. Spreek af met vriendinnen of ga een dagje naar een sauna. Iets romantisch ondernemen met je lief is eveneens een prima optie.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Met planeet Uranus aan je zijde, kun je behoorlijk rusteloos zijn. Ook je stemmingen kunnen flink wisselen en dat is soms best lastig. Van de andere kant weet je in no time een oplossing te bedenken of er de humor van in te zien. Het wordt in ieder geval op meerdere fronten een interessante week.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je job verloopt deze week allesbehalve naar wens, Leeuw. Er ontstaan misverstanden of fikse discussies. Jij lijkt zaken totaal anders te zien dan je collega’s en dat botst. Probeer niet je gelijk te krijgen, luister ook naar de mening van anderen. Hiermee voorkom je in ieder geval een vervelende patstelling en een gespannen sfeertje op de werkvloer.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Net als de Kreeft kun je zeer onrustig zijn, Maagd. Stilzitten is geen optie, je ziet steeds weer iets wat je zou kunnen doen. Probeer je hier eens bewust van te worden, dan kun je je gedrag aanpassen en een keer gaan zitten! Je verbruikt op deze manier heel veel energie en dat is echt niet nodig.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt deze week vooral veel fun met collega’s, Weegschaal. Ook al is de werkdruk soms hoog, jullie weten er toch iets tofs van te maken. Financieel zit het lekker mee, waardoor je geld overhebt om mee te gaan shoppen of juist te sparen. Het is maar net wat je voor jezelf voor ogen hebt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Met planeet Mars in je teken, ontbreekt het je niet aan energie en motivatie. Handig voor je job, studie of huishoudelijke taken. Helaas is het wel behoorlijk druk en raak je soms het overzicht kwijt. Blijf je op één ding tegelijk focussen, dan komt het wel goed. Forceer verder niets. Soms is het beter iets even te laten liggen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je mag deze week op een financieel extraatje rekenen, Boogschutter. Dit stelt je in staat iets tofs te kopen of te gaan doen met vriendinnen of je lief. Ben je single, dan straal je iets uit waardoor je in no time iemand aantrekt. Dan mag je rekenen op een gepassioneerde onenightstand of hete fling. Misschien zit er zelfs meer in.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je zit deze week goed in je vel, Steenbok. Je job of studie verloopt naar wens en je houdt tijd over voor jezelf of je hobby’s. Ook je lijf werkt mee en je hebt minder klachten dan eerst, dat maakt je optimistisch, happy en vol energie. Een prima weekje voor jou dus, op meerdere fronten.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Denk je na over een nieuwe job of een andere studie, dan is dit een prima week om daar werk van te maken, Waterman. Je hebt een realistische kijk op de zaak en je bent in staat verantwoordelijke keuzes te maken. Ga je deze week solliciteren, dan maak je in ieder geval een goede kans.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je laat je deze week een beetje te veel leiden door anderen, Vissen. Dit gaat ten koste van je eigen wensen en plannen. Je mag best wat vaker op je strepen gaan staan en zeggen wat jij wilt. Dat is voor de ander ook prettiger en duidelijker. Wil je creatief bezig zijn, maak hier dan zeker tijd voor vrij.