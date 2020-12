“Jij en je lief zitten niet bepaald op één lijn”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je eigen planeet staat nog steeds in je teken, waardoor het je niet aan energie en daadkracht ontbreekt. Je bent deze week weer lekker vurig en je gaat recht op je doel af. Hierdoor krijg je veel gedaan, maar het kost je wel de nodige energie. Probeer dat iets beter te verdelen, dan heb je er nog meer profijt van.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt vrij rustig voor je, Stier. Dat wil echter niet zeggen dat je stil zit, integendeel. Je verzet veel werk en je weet een hoop zaken af te ronden. Het zorgt dit weekend in ieder geval voor een prettig en voldaan gevoel. Je relatie mag wel iets meer aandacht krijgen, vooral op intiem vlak.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Communiceren is normaal gesproken je sterkste kant, Tweelingen. Dat wordt deze week juist je grootste uitdaging! Je komt niet goed uit je woorden of wat je zegt, komt verkeerd over. Het is goed om zorgvuldig te zijn in je woordkeuze en je tijd ervoor te nemen. Ook voor schriftelijke berichten, zoals mailtjes, brieven of sms'jes.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Zowel planeet Mars als Pluto maken je het deze week niet gemakkelijk, Kreeft. Niets gaat vanzelf en je moet overal je best voor doen. Daarom is het zaak dat je extra lief voor jezelf bent. Geef duidelijk je grenzen aan en maak tijd vrij voor jezelf. Zodat je kunt relaxen en weer zen kunt worden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit is een goede week om (online) in contact te zijn met andere mensen, Leeuw. Je hebt zinvolle gesprekken, er valt genoeg te lachen en het zorgt voor de nodige afleiding. Maak hier deze week tijd voor vrij, mocht het niet spontaan zo lopen. Geef uiteraard ook je lief of beste vriend(in) wat extra aandacht.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je zit deze week veel in je hoofd, Maagd. Planeet Mercurius ligt dwars en dat zorgt ervoor dat je maalt en piekert en dat put je volledig uit. Het is goed om over je problemen te praten of ze op te schrijven. Dan kun je tot nieuwe inzichten komen en zo niet, dan lucht het in ieder geval op.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De kans is groot dat je je komende week niet zo fit voelt, Weegschaal. Misschien ben je niet echt ziek, eerder moe en futloos of je hebt een gebrek aan energie. Negeer dit niet, je lichaam geeft duidelijke signalen. Wees eens net zo goed voor jezelf als je voor anderen bent, dan komt het weer helemaal goed.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt deze week wat meer behoefte aan me-time, Schorpioen. Je trekt je wat vaker terug om alleen te zijn en na te denken, te lezen of een planning te maken voor het nieuwe jaar. Het is goed om hier gehoor aan te geven. Het maakt veel duidelijk voor je en je kunt even lekker bijtanken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent nog ondernemender dan anders deze week, Boogschutter! Stilzitten is geen optie, je wilt afspreken met vrienden of familie zover dat kan of je wilt erop uit trekken. Een frisse neus halen in de bossen of in het park. Geef daar gerust aan toe, het helpt je namelijk weer in balans te komen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een hectische en drukke week voor je, Steenbok. Het is daarom super belangrijk dat je niet over je grenzen heengaat. Je wilt zoveel mogelijk mensen van dienst zijn, dat je jezelf vergeet. En dat gaat ten koste van je energielevel. Je mag wat meer letten op een juiste balans. Zorg dat je voldoende slaap krijgt bijvoorbeeld.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week genoeg te doen, Waterman. Gelukkig verloopt het meeste naar wens en kom je niet voor vervelende verrassingen of uitdagingen te staan. Zowel zakelijk als privé. Met een goede planning en rust op z’n tijd kom je een heel eind. Je hebt in ieder geval een aantal toffe (online) gesprekken voor de boeg.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Jij en je lief zitten niet bepaald op één lijn deze week, Vissen. Vooral in de communicatie mankeert het een en ander. Loop niet weg wanneer je in gesprek bent, praat het juist uit. Dan kan het opgelost worden en verbetert de sfeer ook meteen. Financieel is het opletten geblazen. Houd je budget in de gaten.