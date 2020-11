“Je zit ondanks alles toch in een positieve flow”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een uitdagende week, Ram. De planeten maken het je niet bepaald gemakkelijk. Zo kun je financieel voor een onaangename verrassing komen te staan of het botst flink tussen jou en je lief. Je hebt weinig energie en echt gemotiveerd ben je ook niet. Het is belangrijk om toch positief te blijven en te vertrouwen op een goede afloop.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je zit ondanks alles toch in een positieve flow deze week. Je bent in staat om je te focussen op je job of studie en daarbij ook goed voor jezelf te zorgen in je vrije uurtjes. Alle negativiteit probeer je langs je heen te laten gaan en dat lukt prima. Wat dat betreft kun je mensen om je heen inspireren.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Vooral met je lief heb je een fijne week, Tweelingen. Ben je niet fit of zit je niet goed in je vel, dan is hij of zij er voor je om je te helpen of naar je te luisteren. Dat sleept je positief door de week heen. Financieel ziet het er goed uit, je ontvangt een tof extraatje.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is belangrijk dat je deze week goed naar je gevoel en intuïtie luistert, Kreeft. Zeker wanneer je voor een belangrijke keuze of beslissing staat. Met alleen je nuchtere verstand of luisteren naar de mening van anderen, kom je er niet. Vertrouw erop dat jij het nog altijd het beste weet, vooral als het om jezelf gaat.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Planeet Venus heeft het deze week goed met je voor, Leeuw. Dat betekent een fijne tijd met je lief, en daarbij weinig financiële zorgen. Je hebt genoeg te besteden en je komt in het algemeen weinig te kort. Je mag jezelf en je lief best een keer verwennen met iets luxe, je kunt het je permitteren nu.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Hoewel je aan het begin van de week over genoeg energie en motivatie beschikt, ebt dat gedurende de week langzaam maar zeker weg. Dat is iets om rekening mee te houden, Maagd. Probeer je werkzaamheden wat meer over de week te verspreiden, dan kun je er veel beter mee dealen en blijven er nog wat vibes over voor het weekend.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is goed om wat extra op je gezondheid te letten deze week, Weegschaal. Planeten Jupiter en Pluto maken het je lastig, waardoor je snel moe en uitgeput raakt. Gelukkig staan je fijne momenten te wachten in de liefde. Of je nu een relatie hebt of niet, de kans op kriebels in je buik is groot.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit kan een hectische week voor je worden, Schorpioen. Je hebt de neiging om van links naar rechts te schieten, zonder een duidelijk doel of plan. Daar word je vooral moe van en het is niet echt effectief. Probeer iets van een planning te maken, voor je eigen bestwil. Ben je jarig, dan wordt er veel aan je gedacht.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent deze week graag in contact met mensen, ook al moet dat online. Dat geeft je nu goede zin en de motivatie om verder te gaan. Steek daar gerust tijd in, het zorgt voor een positieve mood. Je hebt interessante gesprekken met verschillende mensen waar je veel nieuwe inzichten uit haalt. Dat is de bonus.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Wat job of studie betreft staat je een positieve week te wachten waarin je goede resultaten weet te boeken. Thuis is het helaas een iets ander verhaal. Jij en je lief zijn het niet met elkaar eens, zelfs over kleine issues discussiëren jullie met elkaar. Dat maakt de sfeer er niet altijd even gezellig op.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met liefdesplaneet Venus aan je zijde, ziet het er op relatievlak positief voor je uit. Je hebt fijne gesprekken met je lief en ook aan intimiteit ontbreekt het niet. Ben je nog single, onderneem dan (online) actie. Er zijn nu veel singles thuis en op zoek naar een nieuwe liefde. Je maakt grote kans op een match.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je gaat deze week lekker je eigen gang, Vissen. Niet alleen omdat je dat zelf wilt, maar ook omdat het kan. Je job of studie eist momenteel niet zo heel veel van je, waardoor je je eigen plan kunt trekken. Je beschikt deze week over toffe ideeën en meer dan voldoende inspiratie. Doe er iets creatiefs of artistieks mee.