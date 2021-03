“Je relatie kan voor de nodige uitdagingen komen te staan”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het kan je moeite kosten jezelf te uiten deze week. Vooral in je relatie. Zolang je niet kunt verwoorden wat je werkelijk denkt en voelt, kunnen spanningen ontstaan, zonder dat je je bewust bent van je eigen aandeel. Durf je kwetsbaar op te stellen en neem je lief in vertrouwen. Daarmee doe je jezelf en je relatie een groot plezier.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het (online) contact met vrienden, familie en collega’s is top deze week. Er valt veel te lachen en er vinden tegelijkertijd fijne gesprekken plaats. Het helpt de week positief door te komen. Dit is verder een prima week om je huis of je eigen look te verfraaien. Met planeet Venus aan je zijde, kan dit niet mis gaan.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je relatie kan deze week voor de nodige uitdagingen komen te staan, Tweelingen. Zeker wanneer jullie het niet eens zijn over geld issues. Het kan dan flink botsen. Probeer open te staan voor de mening van je lief en kijk of daar een kern van waarheid in zit. Zo ja, dan kun je misschien beter water bij de wijn doen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Ben je als single aan het daten, dan is de klik er wel. Alleen blijft het allemaal een beetje aan de oppervlakte. Vraag jezelf af, waarom je niet meer van jezelf durft te laten zien. Vind je daar een antwoord op, dan weet je ook of je hier verder mee wilt. Financieel zit het mee, je kunt gerust shoppen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een relaxte week te wachten, Leeuw. De planeten laten je lekker met rust, waardoor je volledig aan jezelf toe komt. Stort je op je hobby, spreek af met een goede vriend(in) of duik in een spannend boek of meeslepende serie. Het kan deze week allemaal. Het is maar net waar jij je tijd aan wilt besteden.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Net als bij de Tweelingen, kan het tussen jou en je lief af en toe flink botsen komende week. Geld kan de oorzaak zijn, of een gebrek aan tijd en aandacht voor elkaar. Verwijten maken helpt niet, je kunt beter tijd voor elkaar inplannen en een serieus gesprek voeren. Ben eerlijk en zoek samen naar een oplossing.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt helaas wat somber gestemd zijn deze week, Weegschaal. Zeker wanneer de vooruitzichten niet bepaald tof of positief zijn. Toch is het goed daar niet in te blijven hangen. Probeer afleiding te zoeken of er met iemand over te praten. Dat lost niet alles op, maar kan het wel een tikkeltje luchtiger voor je maken.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week verloopt positief, vooral aan het thuisfront. Je hebt het gezellig met je lief of gezin en anders zorg jij daar wel voor. Je hebt zin om iets aan je interieur te doen of te veranderen. Dat kan nu prima met planeet Venus aan je zijde. Je hebt het geld ervoor en ook de benodigde inspiratie.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Planeet Venus ligt dwars en dat heeft effect op je financiën en je relatie. Probeer impulsiviteit te vermijden, zeker wanneer je (online) gaat shoppen. Dat pakt waarschijnlijk niet goed uit. Ben tegen je lief niet te direct, daarmee kun je hem of haar onbedoeld kwetsen. Het advies is om behoedzaam te zijn deze week, op alle fronten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je haalt de meeste voldoening uit contacten deze week, Steenbok. Of dat nu zakelijke ontmoetingen en gesprekken zijn of dates met vrienden. Humor ontbreekt niet en je komt met ieder gesprek weer een stap verder. Ook wat geld betreft ziet het er niet slecht uit. Je hebt genoeg te besteden, dus neem het er gerust een keertje van.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met alleen planeten Jupiter en Saturnus in je teken, heb je deze week je leven grotendeels onder controle. Je job of studie en je huishouden. Je bent realistisch in je planning en je weet daarnaast tijd vrij te houden voor jezelf of je hobby’s. Je weet deze week een goede balans te vinden die zeer prettig is.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je deze week jarig, dan word je lekker in het zonnetje gezet, Vissen. Zowel fysiek als online en dat doet je super goed. Verder is het sowieso een intensieve week als het om contacten gaat. Niet alleen privé, ook voor je werk. Soms kan het goed zijn, om je mobiel even uit te zetten, zodat je niet overprikkeld raakt.