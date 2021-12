“Je kunt extra emotioneel zijn of worstelen met je gevoelens”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Staan er deze week (zakelijke) gesprekken gepland, dan komt dat goed uit. Met communicatieplaneet Mercurius aan je zijde kom je prima uit je woorden en weet je je duidelijk uit te drukken. Je weet mensen te overtuigen. In de privésfeer kun je alleen wat harder overkomen dan de bedoeling is. Eerlijk en direct ben je wel.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je kunt deze week extra emotioneel zijn of worstelen met je gevoelens. Probeer er niet alleen mee te dealen, maar praat erover met je lief of iemand anders die je vertrouwt. Dat lucht op en het kan tot nieuwe inzichten leiden. Het ontbreekt je niet aan ideeën, waardoor je op je werk hoge ogen kunt gooien.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

De week verloopt helaas niet bepaald vlekkeloos, Tweelingen. Er zijn hier en daar misverstanden en er is verwarring over afspraken. Dit kost je veel energie en zorgt voor de nodige frustraties. Probeer je er niet te veel over op te winden, daar los je niets mee op. Weet dat dit tijdelijk is, dat verzacht misschien de pijn.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een prettige week voor je, Kreeft. Je zit goed in je vel en je hebt zin in de naderende feestdagen. De kans is groot dat je hier nu al voorbereidingen voor treft, om alvast volledig in de stemming te komen. Tijd die je met je lief of vriendinnen doorbrengt, verloopt top. Je haalt er veel voldoening uit.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Thuis vind je deze week je draai niet, Leeuw. Je bent onrustig en je zoekt steeds naar afleiding. Daar is niets mis mee, zolang je jezelf niet voorbijloopt. Dit is een goede week om te studeren, aan projecten te werken of te schrijven. Planeet Mercurius staat je op positieve wijze bij, waardoor je veel voor elkaar weet te krijgen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Loopt het niet lekker tussen jou en je lief, dan barst deze week de bom. Hoewel dat pittig kan zijn, opent dit wel het gesprek en kan één en ander eindelijk open en eerlijk uitgesproken worden. Geef je gevoelens deze week wat meer de ruimte, dan zit je binnenkort weer beter in je vel.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Vooral het (online) contact met anderen maakt de week tof, Weegschaal. Of het nu op school is, op je werk of in de privésfeer, mensen maken je dag compleet. Ben je single, dan weet je zonder moeite iemand voor je te winnen. Je weet precies wat je moet zeggen en doen om de ander te verleiden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Met planeet Mars in je teken ben je helaas eerder vatbaar voor een infecties of blessures, Schorpioen. Zorg deze week dus extra goed voor jezelf en werk aan je weerstand door gezond te eten en te leven en voor voldoende rust te zorgen. Wil je sporten of trainen, dan is een goede warm-up een must.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit wordt een hectische week voor je, Boogschutter. Je ondervindt de invloed van meerdere planeten en dat maakt alles een tikkeltje onrustig. Toch weet je het in goede banen te leiden met planeet Mercurius in je teken. Probeer zoveel mogelijk vast te houden aan je planning, dan komt het wel goed. Dan kun je er zelfs van genieten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt vrij ontspannen en dat is fijn, Steenbok. Je kunt rustig naar de feestdagen toewerken, zonder dat je onder druk staat of te maken krijgt met strakke deadlines. Planeet Venus in je teken duidt op fijne momenten met je lief en een mooi gevulde bankrekening. Zorg dus dat je deze week ook geniet.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Hoewel de week soms een tikkeltje turbulent kan verlopen, wordt het wel zeer interessant! Je kunt te maken krijgen met een nieuwe kans of ontmoeting, waardoor er een nieuwe deur voor je opengaat. Je bent daarnaast graag thuis en je spendeert je tijd het liefst met je lief of goede vrienden en daar is het nu een uitmuntende periode voor.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week weer ouderwets chaotisch zijn, Vissen. Je bent je sleutels kwijt of je vergeet een afspraak. Het kost je moeite om te focussen of je aan een planning te houden en dat levert soms irritaties en frustraties op. Wees je er deze week extra van bewust, dan kun je het één en ander voorkomen.