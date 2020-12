“Je kunt behoorlijk onrustig of nerveus zijn”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je doet deze week graag je eigen ding, Ram, zonder te overleggen met je lief of collega’s. Hierdoor weet je veel werk te verzetten, maar niet iedereen is het altijd eens met je manier van doen. Probeer iets vaker te overleggen of mede te delen wat je van plan bent. Dat maakt het net iets prettiger.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je ervaart de nodige weerstand deze week, Stier. In gesprekken, in je werk of in je relatie. Je houdt koppig vast aan je mening en dat maakt het er niet beter op, zeker niet tijdens het kerstdiner. Wil je een gezelligere sfeer, dan is het zaak dat je je flexibeler opstelt, dan kan het toch nog een toffe Kerst worden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Financieel ziet het er positief voor je uit deze week, Tweelingen. Dat betekent dat je lekker online kunt shoppen, mocht je dat willen. Met planeet Jupiter aan je zijde, ben je ondanks alles positief gestemd en weet je er toch een leuke Kerst van te maken. Je geeft er hoe dan ook een draai aan met je humor en luchtigheid.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je kunt behoorlijk onrustig of nerveus zijn deze week, die invloed hebben planeten Mercurius en Uranus op je. Probeer zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen en laat je niet te veel beïnvloeden door het nieuws, daar kun je namelijk ook flink door uit balans komen. Besteed tijd aan je gezin, je lief of hobby’s die je happy maken.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je energielevel is laag en de kans is zelfs groot dat je niet fit of zelfs ziek bent. Wat het ook is, het kost je moeite om actief, positief of gemotiveerd te blijven. Daarbij kan het financieel tegen zitten, waardoor je er een extra zorg bij kunt krijgen. Het is belangrijk je te focussen op wat er wel is.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ondanks alles verloopt de week soepel voor je, Maagd. Je hebt je grotendeels neergelegd bij het feit dat deze Kerst anders wordt en dat geeft rust. Het stelt je in staat leuke gesprekken te voeren met je huisgenoten en er valt gelukkig toch nog wat humor te bespeuren. Dat maakt de week oké en in balans.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je manier van communiceren kan deze week te wensen overlaten, Weegschaal. Je zegt niet wat je werkelijk denkt of het komt er ongenuanceerd uit. Het is goed om zorgvuldiger met je woorden om te gaan, zeker tijdens de kerstdagen. Verder is het goed om veel tijd door te brengen in de buitenlucht en zoveel mogelijk actief bezig te zijn.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Helaas zit je deze week niet zo lekker in je vel, Schorpioen. Alle gebeurtenissen van de laatste tijd zijn je niet in de koude kleren gaan zitten en dat lijkt er nu allemaal uit te komen. Praat met je lief of een goede vriend(in) over wat je bezig houdt, dat lucht ontzettend op. Zorg deze week extra goed voor jezelf.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Ondanks de huidige omstandigheden, weet jij er toch nog een positieve week van te maken. Je geniet van wat er wel is en de contacten die je (online) hebt. Dat verzacht de bizarre omstandigheden, zeker wanneer je ook nog jarig bent. Het is inspirerend voor anderen hoe jij met alles omgaat. Financieel mag je rekenen op een extraatje.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt deze week extra veel behoefte aan contact en gesprekken met anderen, ook al moet dat online. Het is goed om dit te doen, het helpt je je zorgen te relativeren en het zorgt voor de nodige afleiding. Verder is dit een goede week om je administratie op orde te brengen, het schept een hoop duidelijkheid.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je houdt het deze week graag luchtig, Waterman. Je hebt niet zo’n behoefte aan diepgaande gesprekken of moeilijk kwesties, vooral niet tijdens de kerstdagen. Vooral je lief weet dit niet altijd te waarderen, toch helpt je humor het weer glad te strijken. Financieel ziet het er positief uit, je komt in ieder geval niet snel iets te kort.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ondanks dat de Kerst anders verloopt dan andere jaren, weet jij er toch een positieve draai aan te geven. Je probeert het toch gezellig te maken en aandacht te schenken aan het eten en de sfeer in huis. Je huisgenoten weten dit zeer te waarderen. Met planeet Mercurius aan je zijde heb je prettige gesprekken met je lief deze week.