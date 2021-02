“Je kunt behoorlijk impulsief en bazig zijn”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt communicatieplaneet Mercurius aan je zijde deze week. Toch kan deze invloed voor kleine probleempjes zorgen. Je wordt niet goed begrepen of je komt niet lekker uit je woorden. Neem er dus de tijd voor, zeker bij belangrijke gesprekken. Verder ben je graag bezig. Opruimen in huis, wandelen of sporten en dat doet je super goed.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je kunt behoorlijk impulsief en bazig zijn deze week, Stier. Planeet Mars maakt je vuriger en ongeduldiger dan anders en dat zorgt soms voor confrontaties en irritaties. Probeer iets meer begrip te hebben voor de manier van doen van anderen. Niet iedereen is zoals jij. Dat kan helpen een tikkeltje milder en begripvoller te zijn.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je brengt de week vooral denkend door, Tweelingen. Je denkt na over het verleden en ook over de toekomst. Wat je van het verleden hebt geleerd en wat je neer wilt zetten in de toekomst. Het is goed om daarmee bezig te zijn, je eigen planeet Mercurius helpt je hierbij. Een prima moment om planningen te maken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Actieve planeet Mars brengt de nodige daadkracht in je naar boven deze week. Niet alleen ergens over nadenken, je komt meteen in actie. Handig wanneer je van plan bent om meer te gaan sporten of te solliciteren naar een nieuwe baan. Je durft je doelen na te jagen en daarmee boek je toffe successen. Volg gerust je impulsen!

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Tussen jou en je lief kan de sfeer soms niet al te best zijn, Leeuw. Je zit jezelf een beetje in de weg en je bent niet in staat duidelijk te verwoorden wat je dwars zit. Dat maakt je kribbig en niet echt gezellig. Wil je hier iets aan doen, praat er dan over. Dan kweek je meer begrip.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent lekker actief deze week, Maagd. Je beweegt wanneer je kunt en je probeert zo vaak mogelijk te sporten. Dit zorgt voor nieuwe energie en helpt je wat meer uit je hoofd te komen. Dat is essentieel voor jou. Staan er deze week (online) gesprekken gepland, dan verlopen die prima. Zeker wanneer je je goed hebt voorbereid.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Gesprekken die je deze week hebt, kunnen tot mooie nieuwe inzichten en ideeën leiden, Weegschaal. Wil je ze niet vergeten, schrijf ze dan op, dan kun je het oppakken wanneer je er tijd voor hebt. Wil je iets verkopen, dan is dit een prima week om dat te doen. Je krijgt er nu een goede deal voor.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit kan een uitdagende week voor je worden, Schorpioen. Vooral wat gezondheid en energielevel betreft, kan het pittig zijn. Probeer niet steeds je grenzen op te zoeken en neem tijd voor rust en ontspanning. Dat is de enige manier om jezelf in balans te krijgen en te houden. Gun jezelf dit, dan kun je meer genieten van de toffe dingen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Nog steeds speelt een bepaalde onrust je parten, Boogschutter. Zolang je af en toe gaat sporten, wandelen of bewegen, kun je dit gevoel temperen. Zeker wanneer je voor je job of studie een hele dag binnen hebt gezeten. En heb je behoefte om je hart te luchten, doe dat dan. Praat met je lief of bel een goede vriend(in).

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week nogal bazig en dominant zijn met planeet Mars aan je zijde. Vaak ben je je daar niet eens bewust van, je weet gewoon helder voor jezelf hoe het volgens jou allemaal moet. Daar is op zich ook niets mis mee, het is de manier waarop je dat communiceert. Daar kun je misschien wat meer op letten.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Deze week gebeurt er weer veel, Waterman. Het is belangrijk dat je je niet gek laat maken en je eigen plan blijft volgen. Dat is de enige manier om geen energie te verspillen of jezelf over de kop te werken. Ben je jarig, sta er dan ook echt even bij stil en vier het. Het is weer een mooie mijlpaal.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Zorg dat je deze week een duidelijk doel voor ogen of een goede planning hebt, Vissen. Dat helpt je de week positief te doorlopen en mooie resultaten te boeken. Leef je van dag tot dag, dan heb je kans dat je afdwaalt en dingen vergeet, of achter de feiten aanloopt. Dat zorgt voor een onrustig gevoel dat niet nodig is.