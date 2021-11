"Je krijgt de kans om bij te tanken en jezelf centraal te zetten": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week beter in staat te relaxen na een drukke werk- of studiedag, Ram. Dat is super, op die manier kan je het allemaal aan en zorg je goed voor jezelf. Met planeet Jupiter aan je zijde, ervaar je zelfs kleine gelukmomentjes, die soms je hele dag kunnen maken. Geniet daar vooral van!

Stier 22-4 t/m 21-5

Reken op een hectische en turbulente week, Stier. Het is helaas niet anders. Je staat onder invloed van meerdere planeten en sommige maken je het niet gemakkelijk. Gelukkig geef je niet snel op en mag je steun verwachten van collega’s, je lief of een goede vriend(in). Dat helpt wel en geeft je dat duwtje in de rug om verder te gaan.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Eindelijk heb je een rustige week voor de boeg, Tweelingen. Je krijgt de kans om bij te tanken en jezelf centraal te zetten. Spreek af met een lieve vriend(in), doe iets tofs met je lief. Lees eindelijk dat boek of ga aan de slag met dat creatieve project waar je graag je tanden in wil zetten. Het kan nu allemaal.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je kunt het deze week lastig vinden om over moeilijke of serieuze zaken te praten, Kreeft. Op je werk of op school is dat niet zo’n issue, thuis wel. Loop je ergens tegen aan dat met je relatie, familie of vriend(in) te maken heeft, dan kun je de confrontatie beter niet ontwijken. Bijt juist door de zure appel heen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je gezondheid, en dan in het bijzonder je energielevel, heeft deze week extra aandacht nodig, Leeuw. Planeet Jupiter ligt dwars en dat kan betekenen dat je niet fit of zelfs ziek bent. Zorg in dat geval goed voor jezelf of laat je lief dat doen. Ga je gewoon door en negeer je het, dan duurt het allemaal langer dan nodig.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De contacten met vriend(inn)en en collega’s verlopen helaas stroef deze week, Maagd. Je voelt elkaar niet echt aan en sommige woorden komen er harder uit dan bedoeld. Dat heeft in ieder geval effect op de sfeer. Probeer iets meer tijd voor elkaar te nemen en weeg je woorden iets zorgvuldiger af, daarmee voorkom je al een hoop.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt deze week meer zin in fun stuff, dan in werk, studie of andere verplichtingen. Het kost je regelmatig moeite om op gang te komen. Probeer dit toch te doen en beloon jezelf daarna met iets wat je tof vindt. Dan weet je jezelf op positieve wijze door de week te trekken, zonder dat je de kantjes ervan afloopt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week die voor je ligt, gaat je helaas de nodige energie kosten, Schorpioen. Dit heeft zowel met je job of studie te maken, als met je sociale contacten. Ben je ook nog jarig, dan wordt het extra druk. Het is belangrijk dat je je grenzen bewaakt en nee durft te zeggen wanneer iets niet kan. Daarmee bescherm je jezelf.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Met je eigen planeet Jupiter aan je zijde, zit je goed in je vel deze week. Je zit in een lekkere flow en je voelt geen druk of stress, waardoor je ook lekker kunt relaxen en genieten. Een prima weekje dus. Probeer wel de signalen van je lief op te vangen, die is namelijk een stuk minder happy.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt deze week wederom de wind in de rug, Steenbok. Daarbij staan planeten Venus en Pluto in jouw teken, dat zorgt voor meer diepgang en verbinding, plus mooie momenten in je liefdesleven. Ben je nog single, dan is de kans op een ontmoeting zeker aanwezig. Heb je een lief, dan krijgt je seksleven een fikse boost.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week gerust (online) shoppen, want je budget ziet er goed uit met planeet Jupiter aan je zijde. Wil je een grote aankoop doen, zoals een auto of huis, dan is dit eveneens een geschikte week daarvoor. Je gaat verstandig met je geld om en weet zelfs kortingen te krijgen. Doe daar je voordeel mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week een tikkeltje onrustig zijn, Vissen. Dat kan zijn doordat er van alles om je heen gebeurt of dat je zelf niet goed weet wat te doen met een bepaalde kwestie. Neem de tijd om te voelen wat er precies aan de hand is en doe er dan iets mee. Praat erover of zorg voor ontspanning.