“Je komt voor een paar pittige uitdagingen te staan”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je zit deze week vrij goed in je Rammenvel. Je hebt voor je gevoel de wind in de rug en je hebt zin om met je taken, job of studie aan de slag te gaan. Je bent gemotiveerd en het ontbreekt je niet aan energie. Gebruik deze positieve vibe ook voor jezelf, door tijd te besteden aan je hobby’s.

Stier 22-4 t/m 21-5

Niet alles verloopt volgens plan deze week, Stier. Vooral op je werk ervaar je tegenslag. Gelukkig heb je ook inventieve planeet Uranus aan je zijde, waardoor je toch altijd weer een oplossing weet te verzinnen. Wees dus niet te somber, het komt weer op z’n pootjes terecht en dat zorgt uiteindelijk voor een fijn gevoel.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Met planeet Saturnus aan je zijde ben je zeer gedisciplineerd en is geen enkele uitdaging je te gek, Tweelingen. Je weet overal een succes van te maken en positieve resultaten te boeken. Daar mag je jezelf best eens voor belonen. Geniet gewoon eens lekker van het geld dat je verdient of de complimenten die je krijgt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt hoe dan ook een onvoorspelbare week voor je, Kreeft. Vergeet je planning, de kans is namelijk zeer groot dat er niets van terecht komt. Gelukkig zorgt dit eveneens voor nieuwe kansen en mogelijkheden, zeker wanneer je flexibel weet te zijn en alert bent. Als single kun je zelfs verrast worden door een spannende ontmoeting.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je komt deze week voor een aantal uitdagingen te staan, Leeuw. Niet alleen op school of op je werk, ook in je relatie. Dit kan best pittig zijn, maar ook verhelderend. Er worden nu dingen duidelijk die je al een tijdje aanvoelde en waar je niet precies je vinger op kon leggen. Nu komt er in ieder geval duidelijkheid.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt deze week op meerdere manieren verrast worden met planeet Uranus aan je zijde. Je lief of een goede vriendin heeft iets voor je in petto of je hoort bijzonder nieuws dat je niet verwacht. Je moet het in ieder geval even op je in laten werken en dat is prima. Reken erop dat niet alles volgens plan verloopt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je budget biedt deze week mogelijkheden, Weegschaal. Je kunt je slag slaan in de sale of eindelijk dat item kopen dat je al langer op je verlanglijstje hebt staan. Zolang je niet overdrijft, is het vooral een kwestie van genieten. Je hebt veel fun op school of op je werk. Dit komt door je collega’s of toffe uitdagingen en projecten.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week kan moeizaam verlopen, het kost je veel energie. Daarom is het zaak dat je vooral goed voor jezelf zorgt. Je hoeft niet altijd voor iedereen klaar te staan en je hoeft ook niet overal ja op te zeggen. Stel je grenzen en zorg dat je tijd inplant voor jezelf of activiteiten waar je van tot rust komt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je houdt je deze week met plezier met je job of studie bezig, Boogschutter. Het is ook afleiding, aangezien je je thuis soms echt kunt vervelen. Bedenk hoe je jezelf op toffe wijze kunt entertainen in je vrije tijd. Misschien kun je een oude hobby oppakken of met iemand afspreken die je al lang niet meer gezien hebt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt te maken met veel planeetinvloeden en die hebben effect op je job, studie en privéleven. Toch ziet het er niet slecht uit. Reken op interessante gesprekken, uitdagende projecten en fijne afspraken. Er valt hier en daar wat te lachen en genieten kun je ook. Al met al staat je dus een prima week te wachten.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je job of studie vergt veel van je en je kunt het moeilijk loslaten, Waterman. Hierdoor loopt de druk omhoog en kun je tegen het weekend uitgeput zijn. Probeer dat te voorkomen door rustmomenten in te bouwen of te genieten van korte pauzes. Ben je jarig, laat dat niet zomaar aan je voorbijgaan, daar mag je echt even bij stilstaan.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Met grillige planeet Uranus aan je zijde, ben je een tikkeltje onrustig en chaotisch deze week. Van een planning komt weinig terecht en je vergeet soms waar je mee bezig bent. Neem daarom af en toe pas op de plaats en probeer de boel weer op de rit te krijgen. Reken verder op een verrassing waar je happy van wordt.