Je kan vanaf nu overnachten op de site van Versailles (al moet je daar minstens 1.700 euro voor over hebben)

Teken met stoepkrijt voor The Pride of bezoek art-decoparels: 7 tips voor een goedgevuld weekend

22 mei Weet je niet wat doen dit weekend? Wij voorzien je van inspiratie. Je kan je verdiepen in een boek over surfen en stiekem je volgende zomervakantie plannen. Ook buitenshuis valt er genoeg te beleven. In het Antwerpse FOMU kan je je gaan vergapen aan de werken van Mous Lamrabat, of trek naar onze hoofdstad. Daar kan je in het kader van het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival prachtige extravagante woningen bezichtigen. Opties genoeg!