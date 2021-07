"Je hebt zin om erop uit te trekken of af te spreken met andere mensen": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het wordt vooral een gezellige week voor je, Ram. Zeker wanneer je onder de mensen bent of afspreekt met vrienden of familie. Heb je vakantie, dan heb je toffe gesprekken op de camping of in het hotel. Probeer wel af en toe te relaxen en tijd voor jezelf te nemen, daar is de vakantie namelijk ook voor bedoeld!

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week de neiging om je veel zorgen te maken en te piekeren, Stier. Dit geldt vooral wanneer je aan het werk bent. Ook je financiën passeren de revue en je bent daar niet bepaald happy mee. Praat er eens met iemand over, de kans is groot dat je tot nieuwe inzichten of oplossingen komt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ben je (nog) aan het werk, dan zit je in een lekkere flow, Tweelingen. Het kost je weinig moeite om alles te doen. Heb je vakantie, dan is het goed om niet te veel te plannen, laat dat juist los. Kijk iedere dag waar je zin in hebt en volg je impulsen, dan haal je het meeste uit je week.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een vrij relaxte week voor je en dat is een welkome afwisseling, Kreeft. Na hectische weken is dit superfijn. Op je werk is het niet zo druk en heb je vakantie, dan kun je je echt overgeven aan de ontspanning. Neem je tijd voor alles wat je fijn vindt of plezier doet, dan wordt het echt een topweek.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Reken op een drukke en ietwat hectische week, Leeuw. Vier je je verjaardag, dan is dat zeker het geval; iedereen weet je dan te vinden. Toch haal je er gelukkig ook voldoening en plezier uit, zeker het persoonlijke contact met vrienden en familie doet je goed. Vergeet er vooral niet van te genieten, de rest komt later wel weer.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit is een uitstekende week om tijd met je lief door te brengen, Maagd. Met liefdesplaneet Venus in je teken, heb je hier meer dan anders behoefte aan. Besteed ook aandacht aan je seksleven, zeker wanneer dit een beetje is ingedut. Ben je single, ga dan vooral op stap of naar een terras. De kans op een ontmoeting is groot.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt zin om erop uit te trekken of af te spreken met andere mensen. Nu nog meer dan anders. Staat er niets gepland, organiseer zelf dan iets, dat is beter dan balen dat je nergens naartoe kunt. Ben je aan het werk, dan gaat je dat prima af, je hebt er zelfs veel plezier in.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Wat je relatie betreft, is er werk aan de winkel. Zeker wanneer er een belangrijk onderwerp vermeden wordt om welke reden dan ook. Ga er samen rustig voor zitten en kaart het aan, dan komen jullie zeker tot een compromis. Vergeet niet te luisteren. Eigenlijk geldt hetzelfde, wanneer je op je werk tegen issues loopt. Ga het gesprek aan.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week verloopt volgens plan en je krijgt de nodige medewerking. Dit geldt zeker wanneer je aan het werk bent. Heb je vakantie, dan wil je vooral dingen doen. Stilzitten of de hele dag nietsdoen, is nu niet je ding, daar haal je weinig plezier en voldoening uit. Toch is het goed om af en toe alleen te zijn.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vakantie of niet, je bent niet graag thuis, Steenbok. Daar ben je te onrustig en ondernemend voor. Geef hieraan toe door dagtrips te maken of vaker te gaan sporten. Op die manier kom je op een positieve wijze van je overtollige energie af. Let er in je relatie op, dat je niet te hard of zakelijk overkomt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je aan het werk, dan lukt het allemaal wel, zolang er niet te veel op je bordje komt te liggen. Is dit wel het geval, durf daar dan iets van te zeggen, want niet alles is jouw verantwoordelijkheid. Heb je vakantie, dan is het goed om met je lief de plannen door te nemen, anders kunnen er misverstanden ontstaan.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De week verloopt soepel en een tikkeltje voorspelbaar voor je en toch wordt het niet saai. Je mag namelijk rekenen op onverwachte ontmoetingen of toffe gesprekken, of je nu thuis bent of vakantie hebt. Het loopt gewoon zo. Het is goed om regelmatig te gaan wandelen, het helpt je je gedachten op een rijtje te krijgen.