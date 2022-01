“Je hebt planeet Pluto aan je zijde, waardoor je zelfs de lastigste uitdagingen weet te tackelen”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het kan je deze week allemaal iets te veel worden. Zeker wanneer de werkdruk hoog is of pittige issues spelen tussen jou en je lief. Dat is helemaal niet erg, de boog kan niet altijd gespannen staan. Sta emoties toe en wees vooral lief voor jezelf. Koop iets tofs of verwen jezelf met iets anders waar je blij van wordt.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week alles onder controle, Stier. Ook al wordt het druk of heb je veel te doen, je weet overal prima mee te dealen en dat geeft veel voldoening. Besteed daarnaast ook aandacht aan jezelf en je lief, dat kan er namelijk onbedoeld wel eens bij inschieten. Fix een romantisch diner of relax in een warm bad.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je agenda is deze week vrij leeg en ook je studie of job verloopt rustig. Dit kan je een tikkeltje onrustig maken, want je bent stiekem het liefst bezig. Toch is het goed om je hieraan over te geven. Neem je gedachten en gevoelens onder de loep en kijk waar je op dit moment in je leven behoefte aan hebt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je loopt deze week tegen iets aan, waar je geen lekker gevoel bij krijgt, Kreeft. Dat kan op je werk zijn, maar ook in de privésfeer. Laat het er niet bij zitten, ga op onderzoek uit, totdat je het fijne ervan weet. Dan kun je het oplossen en raak jij tenminste dat vervelende, knagende gevoel kwijt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Maak je op voor een relaxte week, Leeuw. Je hebt tijd om iets tofs voor jezelf te doen of af te spreken met je lief of een goede vriend(in). Maak hier gebruik van, want voordat je het weet staat je agenda weer propvol en heb je hier geen tijd meer voor. Relax, enjoy en neem het ervan, laad positief op.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De kans is groot dat je één of meerdere belangrijke gesprekken hebt deze week, Maagd. Dit kan met je job of studie te maken hebben of een privékwestie betreffen. Let goed op en luister aandachtig, zodat je begrijpt wat er werkelijk speelt. Durf door te vragen wanneer dingen niet duidelijk zijn, haal het onderste uit de kan.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Binnen je relatie kan het deze week rommelen, Weegschaal. Er zijn regelmatig issues die discussies of irritaties opleveren, wat de sfeer allesbehalve tof maakt. Elkaar even de ruimte geven kan helpen of ga rustig een serieus gesprek aan zonder verwijten. Zeg eerlijk wat je voelt en luister ook naar je lief, dan komen jullie er wel uit.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week het liefst lekker bezig met je eigen planeet Pluto aan je zijde. Het kost je geen moeite en je beleeft er nog plezier aan ook. Zolang je niet overdrijft en ook tijd vrijmaakt voor jezelf, is dit prima. Verder heb je een goed en inzichtgevend gesprek met iemand, het brengt je op ideeën.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Planeet Mars houdt je nog steeds gezelschap, Boogschutter. Daardoor ontbreekt het je niet aan energie en motivatie, waardoor je zonder problemen je studie of je job doet. Neem niet te veel hooi op je vork, ook al is een project nog zo tof. Ook jij hebt een limiet als het om je energielevel gaat, houd daar dus absoluut rekening mee.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je weet deze week in- en ontspanning met elkaar te mixen, Steenbok. Dat is top, want op die manier blijf je prima in balans. Gelukkig is het niet al te druk, waardoor je alle taken in goede banen weet te leiden. Dit wordt een mooie week voor de liefde. Schenk aandacht aan elkaar of ga als single daten.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week verloopt vrij rustig en relaxed, ook wanneer je dit weekend je verjaardag viert. Er is niet heel veel mogelijk, maar je weet er toch het beste van te maken. Je hebt het vooral met collega’s supergezellig, off- of online. Met humor weten jullie alles te relativeren, zelfs wanneer het heel erg druk is.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je job of studie gaat je deze week gemakkelijk af, Vissen. Je hebt doortastende planeet Pluto aan je zijde, waardoor je zelfs de lastigste uitdagingen weet te tackelen. Financieel ziet het er eveneens top uit. Je mag rekenen op een extraatje of je weet iets voor een goed bedrag te verkopen. Een prima weekje dus op meerdere fronten.