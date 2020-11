"Je hebt moeite met thuisblijven of je houden aan de regels": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met alleen je eigen planeet Mars in je teken, zit je in een positieve flow deze week. Je doet je ding, zonder dat het al te veel problemen oplevert. Je beschikt over voldoende energie, zonder te overdrijven in je activiteiten. Eigenlijk ben je nu prima in balans en het is aan te raden dit zo lang mogelijk vast te houden!

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een productieve week voor je, Stier. Zeker wat betreft je job of studie. Je besteedt er met plezier tijd aan en het zorgt voor de nodige voldoening. Dit alles bij elkaar zorgt voor een positieve en succesvolle week. In je vrije tijd mag je jezelf best belonen met iets lekkers of een andere verwennerij. Dat heb je verdiend.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Helaas is je energielevel laag en misschien ben je zelfs ziek. Dat is niet iets om overheen te stappen, Tweelingen! Geef eraan toe en zorg goed voor jezelf. Op de lange termijn heb je daar de meeste baat bij. Verveel je je, pak dan een oude hobby op of ga boeken lezen. Dat helpt je af te leiden.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De week verloopt volgens plan, Kreeft. Dat maakt het een week waarin je niet geplaagd wordt door onrust, veranderingen of twists. Dat zorgt voor de nodige rust. Het is een prima week om tijd voor jezelf vrij te maken. Plan momenten in, waarin je je hobby oppakt of jezelf eens flink vertroetelt. Dat heb je soms echt nodig.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week moeite met thuisblijven of je houden aan maatregelen, Leeuw. Planeet Uranus maakt je onrustig en een tikkeltje dwars. Het is dan goed om positieve afleiding te zoeken. Lees een boek, maak een wandeling of verwen je zelf met een heerlijk warm bad. Verleg je focus, dat kan nu ontzettend veel voor je doen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent deze week extra gefocust op je job of studie, Maagd. Daarmee boek je goede resultaten, maar je gaat wel een beetje aan anderen voorbij. Je houdt niet zoveel rekening met je collega’s of het thuisfront. Niet doelbewust, daar denk je gewoon niet aan. Wil je fricties voorkomen, houd daar dan iets meer rekening mee.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt een plezierige week met planeten Mercurius en Venus in je teken, Weegschaal. Zeker wanneer je (online) contact hebt met vrienden of familie. Er valt ondanks alles veel te lachen en dat relativeert de boel een beetje voor je. Het zorgt in ieder geval voor de broodnodige afleiding. Houd wel je budget in de gaten, vooral bij online shoppen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je voelt deze week de nodige spanning en opwinding, Schorpioen. Het wisselt elkaar een beetje af. Vol verwachting kijk je uit naar wat de week gaat brengen en tegelijkertijd vrees je ervoor. Probeer niet te veel te piekeren en volg je gevoel. Daar ligt deze week de oplossing, durf daar dus op te vertrouwen. Wat er ook speelt of gebeurt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Jij en je lief liggen niet op één lijn deze week, zeker wanneer het om je gezin of het huishouden gaat. Je hebt het gevoel dat hij of zij je niet begrijpt en dat geldt vice versa. Neem de tijd om rustig met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Dan is dit in no time opgelost.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je job of studie vraagt de nodige aandacht van je deze week. Dat vind je waarschijnlijk niet erg, dat zorgt voor de nodige afleiding. Heb je goede ideeën, pas ze dan toe. Je hebt nu de juiste planeten aan je zijde om successen te boeken. Zeker wanneer je gevoel ook nog eens aangeeft dat je in actie zou moeten komen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Hoewel je normaal gesproken meestal snel een oplossing hebt voor problemen, is dat deze week helaas niet het geval. Planeet Uranus ligt dwars en maakt je een stuk minder inventief. Parkeer datgene wat niet meteen gefikst hoeft te worden, totdat je wel weer ideeën hebt. Voel je je onrustig of prikkelbaar, neem dan extra tijd voor jezelf.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt je deze week prima aanpassen aan de omstandigheden, Vissen. Wat de week ook brengt, je kunt er op een goede manier mee omgaan. Verder heb je behoefte om je met creatieve of artistieke zaken bezig te houden. Maak daar tijd voor vrij. Voel je dat iemand niet goed in zijn of haar vel zit, open dan het gesprek.