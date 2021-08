"Je hebt inspiratie genoeg om je projecten een positieve boost te geven": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Voor je relatie wordt dit een heerlijke week. Je hebt echt oog voor je lief en dat verdiept de verbinding tussen jullie. Tegelijkertijd zorgt het voor een boost in je seksleven. Ben je single, ben dan niet bang om je gevoelens te tonen wanneer je iemand ziet zitten. De kans is namelijk zeer groot dat het wederzijds is.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt zin om iets te ondernemen deze week, Stier. Planeet Uranus maakt je te onrustig om stil te zitten of steeds thuis te blijven. Spontane acties zijn prima, ga op bezoek bij vrienden of spreek af op een terras. Houd je van sporten, kom dan extra in beweging, daardoor kun je jezelf weer lekker tot rust brengen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Vakantie of niet, zorg dat je vooral geniet, Tweelingen. Je hebt de juiste planeten aan je zijde om er een fijne en relaxte week van te maken, bij voorkeur met andere mensen. Trommel vrienden op of onderneem iets met je lief. Ga lekker uiteten of plan spontaan een dagje weg. Het zal je meer dan goed doen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Valt er deze week iets te plannen of te organiseren, dan heb je geluk. Met planeet Uranus aan je zijde, gaat je dit supergoed af. Je barst van de originele ideeën en je weet de juiste mensen te strikken. Ook zakelijk kan dit positief uitpakken. Je hebt inspiratie genoeg om je projecten een positieve boost te geven.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Voor je lief kun je deze week een tikkeltje onvoorspelbaar zijn, Leeuw. Dat heeft zowel een spannende als frustrerende kant. Zolang je intenties goed zijn, is het prima. Loop je tegen lastige issues aan op je werk, dan heb je er niet snel een oplossing voor. Laat het gewoon even sudderen, dat komt later nog wel.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit is een topweek voor een feestje, borrel of afspraak met vrienden. Staat dat nog niet gepland, zorg daar dan zelf voor. Ben je nog single, dan kan het bijna niet anders dan dat je iemand tegen het aantrekkelijke lijf loopt. In je eigen omgeving of op vakantie. Planeten Mars en Venus geven je een positief duwtje in de rug.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Er staat je een verrassende week te wachten, Weegschaal. Zo kan er een toffe nieuwe kans op je pad komen of je ontmoet als single een nieuwe vlam. Hoe dan ook, het wordt allesbehalve voorspelbaar en wanneer je daarvoor openstaat, kan het een onvergetelijke week worden. Probeer alleen iets verstandiger met je budget om te gaan om problemen te voorkomen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Jij en je lief liggen niet op één lijn deze week en dat kan de nodige issues en frustraties opleveren, Schorpioen. Je hebt de neiging je mening op te dringen en daar is je lief niet altijd van gediend. Breng het anders en geef je lief ook af en toe een kans om iets te zeggen, dan komt het goed.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Maak er deze week zelf een feestje van, Boogschutter. Of je nu aan het werk bent of vakantie hebt, maak er iets gezelligs van. Daar laad je van op en het maakt de week speciaal. Er hoeft niet altijd iets te vieren te zijn om vrienden of familie uit te nodigen. Doe dat gewoon wanneer je daar zin in hebt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Planeet Uranus zorgt ervoor, dat je veel ideeën hebt en regelmatig het initiatief neemt. Dat is handig wanneer je aan het werk bent, maar ook wanneer je vakantie hebt. Je lief is in ieder geval blij wanneer jij het voortouw neemt en iets bedenkt om te doen. Dat zorgt voor de nodige positieve vibes en het doorbreekt de sleur.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je wilt meer dan je aankunt deze week, Waterman. Het is goed om dat te beseffen, want je doet je er zelf absoluut geen plezier mee. Ken je grenzen en neem niet te veel hooi op je vork. Plan me time in en ontspan regelmatig. Doe je dat niet, dan put je jezelf uit en dat is echt niet nodig.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Heb je vakantie, leef dan een beetje bij de dag, Vissen. Laat een vaste planning achterwege, daar komt waarschijnlijk toch niets van terecht. Je hebt er meer aan je impulsen te volgen en te doen waar je die dag zin in hebt. Op die manier haal je het meeste plezier en voldoening uit je week.