"Je hebt de neiging om je wat meer terug te trekken": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Maak je op voor een pittig weekje met de nodige uitdagingen, Ram. Gelukkig ben jij niet gemakkelijk uit het veld te slaan, dus je doet je best om met alles te dealen. Dit zorgt ervoor dat je de nodige successen boekt. Tegelijkertijd kost het je de nodige energie. Zorg dat je momenten vrij plant deze week om bij te tanken.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt naar wens, Stier. Zeker betreffende je job of studie. Je ervaart geen druk en er zijn geen strakke deadlines en dat vind je prettig. Maak deze week tijd voor je lief, vriendinnen of familie. Daar is het nu een zeer geschikte week voor en dat kan ook online. Zolang er maar even contact is.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit wordt een relaxte week voor je, Tweelingen. Dit ben je helemaal niet meer gewend, aangezien het de laatste tijd zeer hectisch is geweest. Geef je eraan over en profiteer van deze relatief rustige week. Voor je het weet is je agenda weer volledig gevuld. Geniet deze week door een serie te kijken of uitgebreid in bad te gaan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je kunt een beetje somber zijn deze week, vooral wanneer het weer niet echt meespeelt en je door alle maatregelen verplicht vaker thuis moet zijn. Deze week heb je daar meer moeite mee dan andere weken. Maak het gezellig thuis zoals alleen jij dat kunt! Maak het weer plezierig om thuis te zijn, dat helpt je de week door.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een rustige en vrij voorspelbare week te wachten, Leeuw. Het avontuur is in ieder geval ver te zoeken. Heb je behoefte aan spanning of verandering, dan zal je daar zelf voor moeten zorgen. Daag je lief uit tussen de lakens of lees eindelijk dat spannende boek. Dan wordt de week alsnog opwindend.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Voor je relatie wordt dit een fijne week met liefdesplaneet Venus in je teken. Ook andere planeten hebben deze week een positieve invloed. Doe hier je voordeel mee en besteed extra tijd aan je lief. Financieel belooft het eveneens een positieve week te worden. Er is in ieder geval ruimte om jezelf eens lekker te verwennen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De kans dat je niet zo lekker in je Weegschalenvel zit, is helaas groot deze week. Een aantal planeten werken tegen en dat kan zeer frustrerend zijn. Zeker wanneer je je niet helemaal fit voelt of wanneer je (thuis) aan het werk bent. Doe wat je kunt en wees vooral niet te streng voor jezelf. Dat maakt het nog pittiger.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Net als de Stier kun je uitkijken naar een voortvarend weekje, Schorpioen. Werk of studeer je, dan verloopt dit prima. Je krijgt overal voldoende tijd voor en dat is prettig. Gesprekken die je deze week hebt, kunnen tot nieuwe ideeën en inzichten leiden. Doe daar zoveel mogelijk je voordeel mee. Het kan je echt verder op weg helpen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het is belangrijk dat je deze week tijd voor jezelf neemt, Boogschutter. Je beschikt over minder energie dan voorgaande weken en het is raadzaam om dat langzaam maar zeker weer op te bouwen. Doe dus alleen het hoogstnoodzakelijke en laat de rest even liggen. Dat komt later wel weer. Vertroetel jezelf de komende dagen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Voor jou is er iedere week wel iets te doen of te beleven, Steenbok! Dat is deze week niet anders, je blijft onder invloed staan van meerdere planeten. Deze week heeft het een positief effect op je leven. Je bent daadkrachtig en je weet goede resultaten te boeken. Ook voel je je fit en gezond genoeg.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week de neiging om je wat meer terug te trekken, Waterman. Om na te denken en zaken voor jezelf op een rijtje te zetten. Doe dat ook wanneer je die behoefte voelt, het is belangrijk voor je. Zeker wanneer je het een en ander te verwerken hebt. Dat is gewoon goed voor jezelf zorgen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent er deze week vaak niet met je gedachten bij, Vissen. De realiteit van het dagelijkse leven bevalt je niet altijd en dan vertoef je liever in je fantasiewereld. Zolang je job of studie er niet onder te lijden heeft, is dat tijdelijk geen probleem. Anders is het zaak dat je jezelf af en toe tot de orde roept.