“Je gezondheid kan wat extra aandacht nodig hebben”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Onder invloed van vurige planeet ben je zeer actief en je neemt, waar nodig, initiatieven. Heb je binnenkort vakantie, dan kost het je geen moeite je goed voor te bereiden. Ben je single en aan het daten, dan durf je gerust op iemand af te stappen. Op je werk ga je geen enkele uitdaging uit de weg.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je gezondheid kan wat extra aandacht nodig hebben, Stier. Het kan je ontbreken aan energie deze week of je hebt last van je rug of spieren. Blijf niet koppig doorgaan en bezoek een huisarts wanneer dat nodig is. Ben je moe, gun jezelf dan rust en slaap, dan ben je in no time weer de oude.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit deze week in een lekkere flow, Tweelingen. Je hebt genoeg te doen, zonder dat de druk te hoog wordt en dat vind jij prima. Zo blijf je bezig en verveel je je niet. Dit is een topweek om af te spreken met vrienden of collega’s, er valt in ieder geval genoeg te bespreken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Met onvoorspelbare planeet Uranus aan je zijde, mag je rekenen op toffe verrassingen deze week. Jarig of niet, je weet soms niet wat je moet zeggen wanneer je iets hoort of krijgt. Verder heb je prima oplossingen voor problemen en uitdagingen, waardoor je van deze week absoluut een succes kunt maken. Durf je intuïtie te volgen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Maak je op voor een turbulente week, Leeuw. Er is veel gaande, vooral op je werk en binnen je vriendenkring. Probeer je er niet te veel mee te bemoeien en trek liever geen partij voor iemand, dat zorgt voor onrust en irritaties. Je kunt beter adviezen geven of bemiddelen, dat is voor alle betrokken partijen het beste.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je nerveuze aard kan je deze week parten spelen, Maagd. Je rent van hot naar her en het kost je moeite te relaxen of bij te tanken. Toch is het belangrijk dat je dit doet, anders ben je tegen het weekend compleet uitgeput. Pak wat vaker een korte pauze en plan eens een middag of avond niets.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je voelt deze week de behoefte om actief en in beweging te zijn, Weegschaal. Ga dus hardlopen, fietsen of naar de sportschool. Het helpt lichaam en geest weer in balans te brengen. De kans is groot dat je als single verleid wordt en dat geeft je zelfvertrouwen een fikse boost. Maak er een spannend spel van.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Planeten Mars en Uranus liggen dwars en dat betekent helaas de nodige frustraties, Schorpioen. Vergeet je planning en kijk per dag wat nodig is om te doen. Daarmee voorkom je stress en hierdoor krijg je uiteindelijk meer gedaan. Neem niet alle verantwoordelijkheden op je schouder, dat is niet nodig. Daarmee maak je het jezelf extra zwaar.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Thuis zijn is deze week niet je eerste keus, dat heb je de afgelopen maanden te veel moeten doen naar je zin. Met actieve planeet Mars aan je zijde, ga je graag sporten, wandelen of naar de sportschool. Dat is ook zeker aan te raden, het helpt je fysiek te ontspannen en geestelijk tot rust te komen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Sta deze week over voor veranderingen en verrassende wendingen, Steenbok. De kans daarop is namelijk ontzettend groot. Blijf je te veel vasthouden aan een strakke planning, dan loop je toffe ontmoetingen en kansen mis en dat zou super jammer zijn. Stel je zo flexibel mogelijk op, dan haal je het meeste uit deze bijzondere week.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt de neiging om deze week meer te doen dan je aankunt of tijd voor hebt, Waterman. Probeer daar op te letten voor je eigen bestwil. Het is goed om af en toe alleen te zijn, de ruimte voor jezelf te pakken. Dat helpt je het een en ander voor jezelf op een rijtje te zetten en te relaxen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Net als de Maagd kun je deze week behoorlijk onrustig zijn en niet echt je draai vinden. Vooral thuis is dat het geval. Wandelen of creatief bezig zijn kan dan een goede optie zijn. Dat zorgt voor de nodige afleiding en brengt weer fun en ontspanning in je dag. Zorg dus dat je hier tijd voor vrijmaakt.